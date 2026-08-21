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Gold Price Today 21 August 2026 : दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में 18K,22K और 24K सोने के ताजा भाव, जानें यहां

Aaj Ka Sone Ka Bhav Gold Price Today 21 August 2026 : अमेरिका और ईरान के बीच अघोषित रूप से तनाव ने सोना और चांदी के दामों को भी प्रभावित किया है.

By: JP Yadav | Published: August 21, 2026 5:41:13 AM IST

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Aaj Ka Sone Ka Bhav Gold Price Today 21 August 2026 : अमेरिका और ईरान (पश्चिम एशिया) में तनाव के बीच सोने और चांदी की कीमतों (Gold Silver Rate) में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. गुरुवार (20 अगस्त, 2026) को बाजार खुलने के साथ ही सोने के कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमत 4,538.20 डॉलर प्रति औंस पर है, जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,420 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है. बुलियन्स अनुसार. सोने की कीमत 1,58,520 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि  मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव गुरुवार शाम तक 0.13 प्रतिशत बढ़कर यानी 204 रुपये तेजी के साथ 1,58,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. जो अब तक बरकरार है. यहां जानें 24, 22 और 18 कैरेट सोने के ताजा रेट्स. 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली 159420 रुपये 146150 रुपये 119610 रुपये
मुंबई 159270 रुपये 146000 रुपये 119460 रुपये
कोलकाता 159270 रुपये 146000 रुपये 119460 रुपये 
चेन्नई 159270 रुपये  146000 रुपये  123800 रुपये
पटना 159320 रुपये 146050 रुपये 119510 रुपये
लखनऊ 159420 रुपये 146150 रुपये 119610 रुपये
मेरठ 159420 रुपये 146150 रुपये 119610 रुपये
अयोध्या 159420 रुपये 146150   रुपये 119610 रुपये
कानपुर 159420 रुपये 146150 रुपये 119610 रुपये
गाजियाबाद 159420 रुपये 146150 रुपये 119610 रुपये
नोएडा 159420 रुपये 146150  रुपये 119610 रुपये
गुरुग्राम 159420 रुपये 146150  रुपये 119610 रुपये
चंडीगढ़ 159420 रुपये 146150 रुपये 119610 रुपये 
जयपुर 159420 रुपये 146150 रुपये  119610 रुपये
लुधियाना 159420 रुपये 146150 रुपये 119610 रुपये
गुवाहाटी 159270 रुपये 146000 रुपये  119460 रुपये
इंदौर 159320 रुपये 146050 रुपये 119510 रुपये
अहमदाबाद 159320 रुपये 146050 रुपये 119510 रुपये
वडोदरा 159320 रुपये 146050 रुपये 119510 रुपये
सूरत 159320 रुपये 146050 रुपये 119510 रुपये
पुणे 159270 रुपये 146000 रुपये 119460 रुपये
नागपुर 159270 रुपये 146000 रुपये 119460 रुपये
नासिक 159300 रुपये 146030 रुपये 119490 रुपये
बेंगलुरु 159270 रुपये 146000 रुपये 119460 रुपये
भुवनेश्वर 159270 रुपये 146000 रुपये 119460 रुपये
रायपुर 159270 रुपये 146000 रुपये 119460 रुपये
हैदराबाद 159270 रुपये 146000 रुपये  119460 रुपये

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Tags: Gold Price Today
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