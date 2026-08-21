Gold Price Today 21 August 2026 : दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में 18K,22K और 24K सोने के ताजा भाव, जानें यहां

Aaj Ka Sone Ka Bhav Gold Price Today 21 August 2026 : अमेरिका और ईरान (पश्चिम एशिया) में तनाव के बीच सोने और चांदी की कीमतों (Gold Silver Rate) में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. गुरुवार (20 अगस्त, 2026) को बाजार खुलने के साथ ही सोने के कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमत 4,538.20 डॉलर प्रति औंस पर है, जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,420 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है. बुलियन्स अनुसार. सोने की कीमत 1,58,520 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव गुरुवार शाम तक 0.13 प्रतिशत बढ़कर यानी 204 रुपये तेजी के साथ 1,58,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. जो अब तक बरकरार है. यहां जानें 24, 22 और 18 कैरेट सोने के ताजा रेट्स.

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली 159420 रुपये 146150 रुपये 119610 रुपये मुंबई 159270 रुपये 146000 रुपये 119460 रुपये कोलकाता 159270 रुपये 146000 रुपये 119460 रुपये चेन्नई 159270 रुपये 146000 रुपये 123800 रुपये पटना 159320 रुपये 146050 रुपये 119510 रुपये लखनऊ 159420 रुपये 146150 रुपये 119610 रुपये मेरठ 159420 रुपये 146150 रुपये 119610 रुपये अयोध्या 159420 रुपये 146150 रुपये 119610 रुपये कानपुर 159420 रुपये 146150 रुपये 119610 रुपये गाजियाबाद 159420 रुपये 146150 रुपये 119610 रुपये नोएडा 159420 रुपये 146150 रुपये 119610 रुपये गुरुग्राम 159420 रुपये 146150 रुपये 119610 रुपये चंडीगढ़ 159420 रुपये 146150 रुपये 119610 रुपये जयपुर 159420 रुपये 146150 रुपये 119610 रुपये लुधियाना 159420 रुपये 146150 रुपये 119610 रुपये गुवाहाटी 159270 रुपये 146000 रुपये 119460 रुपये इंदौर 159320 रुपये 146050 रुपये 119510 रुपये अहमदाबाद 159320 रुपये 146050 रुपये 119510 रुपये वडोदरा 159320 रुपये 146050 रुपये 119510 रुपये सूरत 159320 रुपये 146050 रुपये 119510 रुपये पुणे 159270 रुपये 146000 रुपये 119460 रुपये नागपुर 159270 रुपये 146000 रुपये 119460 रुपये नासिक 159300 रुपये 146030 रुपये 119490 रुपये बेंगलुरु 159270 रुपये 146000 रुपये 119460 रुपये भुवनेश्वर 159270 रुपये 146000 रुपये 119460 रुपये रायपुर 159270 रुपये 146000 रुपये 119460 रुपये हैदराबाद 159270 रुपये 146000 रुपये 119460 रुपये