Gold Price Today 18 August 2026: फिर बढ़े गोल्ड के दाम या होगी गिरावट, जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य शहरों में 18K,22K और 24K सोने की कीमत

Sona Ka Bhav | Gold Price Today 18 August 2026 | Gold Rates Today: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थिरता और अमेरिका-ईरान के बीच फिलहाल जारी अघोषित शांति का असर शेयर बाजार के साथ-साथ सोना और चांदी के दामों पर भी पड़ने लगा है. कई दिनों से जारी सोने की कीमतों में मंगलवार (18 अगस्त, 2026) को ब्रेक देखने को मिला. मंगलवार (18 अगस्त 2026) को घरेलू बाजार में सोने के दामों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. भारतीय सर्राफा बाजार और एमसीएक्स (MCX) पर 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,55,060 रुपये से 1,55,670 रुपये प्रति 10 ग्राम रही. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,42,710 रुपये से 1,43,193 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बरकरार है. यहां आप जान सकते हैं कि 24, 22 और 18 कैरेट सोने के दाम यहां पर देख सकते हैं.
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|दिल्ली
|155810 रुपये
|142850 रुपये
|116910 रुपये
|मुंबई
|155660 रुपये
|142700 रुपये
|116760 रुपये
|कोलकाता
|155660 रुपये
|142700 रुपये
|116760 रुपये
|चेन्नई
|155660 रुपये
|142700 रुपये
|120500 रुपये
|पटना
|155710 रुपये
|142750 रुपये
|116810 रुपये
|लखनऊ
|155810 रुपये
|142850 रुपये
|116910 रुपये
|अयोध्या
|155810 रुपये
|142850 रुपये
|116910 रुपये
|मेरठ
|155810 रुपये
|142850 रुपये
|116910 रुपये
|कानपुर
|155810 रुपये
|142850 रुपये
|116910 रुपये
|गाजियाबाद
|155810 रुपये
|142850 रुपये
|116910 रुपये
|नोएडा
|155810 रुपये
|142850 रुपये
|116910 रुपये
|गुरुग्राम
|155810 रुपये
|142850 रुपये
|116910 रुपये
|चंडीगढ़
|155810 रुपये
|142850 रुपये
|116910 रुपये
|जयपुर
|155810 रुपये
|142850 रुपये
|116910 रुपये
|लुधियाना
|155810 रुपये
|142850 रुपये
|116910 रुपये
|गुवाहाटी
|155660 रुपये
|142700 रुपये
|116760 रुपये
|इंदौर
|155710 रुपये
|142750 रुपये
|116810 रुपये
|अहमदाबाद
|155710 रुपये
|142750 रुपये
|116810 रुपये
|वडोदरा
|155710 रुपये
|142750 रुपये
|116810 रुपये
|सूरत
|155710 रुपये
|142750 रुपये
|116810 रुपये
|पुणे
|155660 रुपये
|142700 रुपये
|116760 रुपये
|नागपुर
|155660 रुपये
|142700 रुपये
|116760 रुपये
|नासिक
|155690 रुपये
|142730 रुपये
|116790 रुपये
|बैंगलोर
|155660 रुपये
|142700 रुपये
|116760 रुपये
|भुवनेश्वर
|155660 रुपये
|142700 रुपये
|116760 रुपये
|रायपुर
|155660 रुपये
|142700 रुपये
|116760 रुपये
|हैदराबाद
|155660 रुपये
|142700 रुपये
|116760 रुपये