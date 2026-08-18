Home > व्यापार > Gold Price Today 18 August 2026: फिर बढ़े गोल्ड के दाम या होगी गिरावट, जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य शहरों में 18K,22K और 24K सोने की कीमत

Gold Price Today 18 August 2026: फिर बढ़े गोल्ड के दाम या होगी गिरावट, जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य शहरों में 18K,22K और 24K सोने की कीमत

Sona Ka Bhav | Gold Price Today 18 August 2026 | Gold Rates Today: सोना एक बार फिर रफ्तार भर रहा है. लगातार कई दिनों से इसके दामों में तेजी जारी है. यहां जानें 24, 22 और 18 कैरेट सोने के ताजा रेट्स.

By: JP Yadav | Last Updated: August 18, 2026 11:13:45 AM IST

Gold Price Today 18 August 2026: आज फिर बढ़ेंगे गोल्ड के दाम या होगी गिरावट, जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य शहरों में 18K,22K और 24K सोने की कीमत
Gold Price Today 18 August 2026: आज फिर बढ़ेंगे गोल्ड के दाम या होगी गिरावट, जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य शहरों में 18K,22K और 24K सोने की कीमत


Sona Ka Bhav | Gold Price Today 18 August 2026 | Gold Rates Today: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थिरता और अमेरिका-ईरान के बीच फिलहाल जारी अघोषित शांति का असर शेयर बाजार के साथ-साथ सोना और चांदी के दामों पर भी पड़ने लगा है. कई दिनों से जारी सोने की कीमतों में मंगलवार (18 अगस्त, 2026) को ब्रेक देखने को मिला. मंगलवार (18 अगस्त 2026) को घरेलू बाजार में सोने के दामों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. भारतीय सर्राफा बाजार और एमसीएक्स (MCX) पर 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,55,060 रुपये से 1,55,670 रुपये प्रति 10 ग्राम रही. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,42,710 रुपये से 1,43,193 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बरकरार है.   यहां आप जान सकते हैं कि 24, 22  और 18 कैरेट सोने के दाम यहां पर देख सकते हैं. 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली  155810 रुपये 142850 रुपये  116910 रुपये
मुंबई  155660 रुपये 142700 रुपये  116760 रुपये
कोलकाता  155660 रुपये 142700 रुपये  116760 रुपये
चेन्नई  155660 रुपये 142700 रुपये  120500 रुपये
पटना  155710 रुपये 142750 रुपये  116810 रुपये
लखनऊ  155810 रुपये 142850 रुपये  116910 रुपये
अयोध्या   155810 रुपये  142850 रुपये  116910 रुपये
मेरठ  155810 रुपये 142850 रुपये  116910 रुपये
कानपुर  155810 रुपये 142850 रुपये  116910 रुपये
गाजियाबाद  155810 रुपये 142850 रुपये  116910 रुपये
नोएडा  155810 रुपये 142850 रुपये  116910 रुपये
गुरुग्राम  155810 रुपये 142850 रुपये  116910 रुपये
चंडीगढ़  155810 रुपये 142850 रुपये  116910 रुपये
जयपुर 155810 रुपये 142850 रुपये  116910 रुपये
लुधियाना 155810 रुपये 142850 रुपये  116910 रुपये
गुवाहाटी 155660 रुपये 142700 रुपये   116760 रुपये
इंदौर 155710 रुपये 142750 रुपये  116810 रुपये
अहमदाबाद 155710 रुपये 142750 रुपये   116810 रुपये
वडोदरा 155710 रुपये 142750 रुपये  116810 रुपये
सूरत 155710 रुपये 142750 रुपये  116810 रुपये
पुणे  155660  रुपये  142700 रुपये   116760 रुपये
नागपुर  155660 रुपये 142700 रुपये  116760 रुपये
नासिक  155690 रुपये 142730 रुपये  116790 रुपये 
बैंगलोर  155660 रुपये 142700 रुपये  116760 रुपये
भुवनेश्वर  155660 रुपये 142700 रुपये  116760 रुपये
रायपुर    155660 रुपये 142700 रुपये  116760 रुपये
हैदराबाद  155660 रुपये 142700 रुपये  116760 रुपये

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