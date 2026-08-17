Gold Price Today 17 August 2026: सोना फिर हुआ महंगा, देखें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य शहरों में 18K, 22K और 24K के आज के ताजा रेट्स

Sone Ka Bhav Gold Price Today 17 August 2026: लगातार तेजी के बाद एक बार फिर सोना और चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव का दौर शुरू हो गया है. शनिवार और रविवार को बाजार बंद होने के बाद तीसरे दिन (Gold Rate Today) सोमवार (17 अगस्त, 2026) को बाजार खुलते ही सोना और चांदी की कीमतों में इजाफा शुरू हो गया. इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत 4,450.70 डॉलर प्रति औंस पर आ गई है. वहीं, गुडरिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,280 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शुरुआती कारोबार में 0.39 प्रतिशत बढ़ा और यह 1,55,111 रुपये बढ़त के साथ 1,55,111 रुपये प्रति 10 ग्राम आ गया. बुलियन्स की बात करें तो यहां पर सोने की कीमत 1,55,380 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. यहां जान सकते हैं 24, 22, और 18 कैरेट सोने के ताजा रेट्स.