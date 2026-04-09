Gold Price Today: सोने के दाम में उछाल या गिरावट, जानें आपके शहर में क्या है नया रेट?

Gold Price Today: अमेरिका-ईरान के बीच युद्धविराम के ऐलान के बाद सोने के कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, दिल्ली में 24 कैरेट वाला सोना 3, 200 रुपये बढ़कर 1,56, 400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.1 प्रतिशत गिरकर 157 रुपये की गिरावट के 1,51,618 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. दरअसल, पिछले दिन यह 1,51,776 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बता दें कि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़कर $4842 प्रति औंस पर है.

आज सुबह का रेट

कैरेट के हिसाब से शुद्धता सुबह के रेट 24 कैरेट 151121 रुपये प्रति 10 ग्राम 23 कैरेट 150516 रुपये प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट 138427 रुपये प्रति 10 ग्राम 18 कैरेट 113341 रुपये प्रति 10 ग्राम 14 कैरेट 88406 रुपये प्रति 10 ग्राम

आपके शहर में क्या है सोने का ताजा दाम?

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली ₹153970 ₹141150 ₹115520 मुंबई ₹153820 ₹141000 ₹115370 कोलकाता ₹153820 ₹141000 ₹115370 चेन्नई ₹154910 ₹142000 ₹118600 पटना ₹153870 ₹141050 ₹115420 लखनऊ ₹153970 ₹141150 ₹115520 गाजियाबाद ₹153970 ₹141150 ₹115520 नोएडा ₹153970 ₹141150 ₹115520

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पिछले दिन क्या था सोने का भाव ?

अमेरिका और ईरान के बीच 15 दिनों के युद्धविराम की सहमति के बाद वैश्विक संकेतों के बीच बुधवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली. सोना बढ़कर 1.56 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. वहीं अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक दिल्ली में 24 कैरेट वाला सोना 3,200 रुपये बढ़तक 1,56,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ. पिछले बाजार सत्र में यह 1,53,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. विदेशी बाजारों में हाजिर सोना 4,803.33 डॉलर प्रति औंस हो गया है.

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