Gold Price Today: सोने में आई भारी गिरावट, जानें अपने शहर के ताजा दाम

Gold Price Today: सप्ताह के पहले दिन, सोमवार 6 अप्रैल को देश में सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली है. आज सुबह राजधानी में 24 कैरेट सोने की कीमत 151070 रुपये प्रति 10 ग्राम है. बीते एक हफ्ते में 24 कैरेट गोल्ड 2860 रुपये महंगा हुआ है. वहीं 22 कैरेट गोल्ड की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है. बीते शुक्रवार को दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमत उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया है. कीमत 1,51,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर देखने को मिली.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में का भाव
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव फिलहाल 4,591.52 डॉलर प्रति औंस है. वहीं एक देश की भीतर सोने और चांदी की कीमतें डोमेस्टिक फैक्टर्स के साथ-साथ ग्लोबल फैक्टर्स के कारण भी प्रभावित होती हैं.
सोने का भाव आज
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कैरेट के हिसाब से शुद्धता
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सुबह के रेट
|सोना 24 कैरेट
|146608 रुपये
|सोना 23 कैरेट
|146021 रुपये
|सोना 22 कैरेट
|134293 रुपये
|सोना 18 कैरेट
|109956 रुपये
|सोना 14 कैरेट
|85766 रुपये
जानें आपके शहर में सोने का भाव
|शहर
|22 कैरेट सोने का आज का भाव (₹)
|24 कैरेट सोने का आज का भाव (₹)
|दिल्ली
|138490
|151070
|मुंबई
|138340
|150920
|अहमदाबाद
|138390
|150970
|चेन्नई
|138340
|150920
|कोलकाता
|138340
|150920
|हैदराबाद
|138340
|150920
|जयपुर
|138490
|151070
|भोपाल
|138390
|150970
|लखनऊ
|138490
|151070
बीते कारोबारी दिन सोने का भाव
बीते कारोबारी दिन सोने की कीमतों में खास उतार-चढ़ाव देखने को मिला. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में जौहरियों की मांग कम होने के कारण दाम स्थिर रहे. 99.9% शुद्धता वाला सोना 1,51,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ही टिका रहा. वहीं गुरुवार को घरेलू बाजार में सुस्ती के चलते सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगा.