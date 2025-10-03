दिवाली से पहले आई गुड न्यूज, सोने के घट गए दाम; रेट्स जानकर फटाफट कर लें खरीदारी
दिवाली से पहले आई गुड न्यूज, सोने के घट गए दाम; रेट्स जानकर फटाफट कर लें खरीदारी

today gold rate: 3 अक्टूबर 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं और आई है कितनी गिरावट ? जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर

By: Anshika thakur | Last Updated: October 3, 2025 9:41:09 AM IST

gold rate
gold rate

today gold rate: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. मगर आज gold के रेट में गिरावट आई है. आइए जानते है आपके शहर में gold की क्या कीमत है.

3 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,18,680 रुपये हो गई है और एक दिन पहले Gold का इसका रेट 1,18,690 रुपये था. त्यौहार और शादी का सीजन भी आ गया  है और आज Gold के भाव  में गिरावट हुई हैं यह Gold खरीदने वालो के लिए एक अच्छी खबर है.  कल से आज के रेट  में गिरावट हुई हैं. 

जानिए 3 अक्टूबर 2025 का ताजा  Gold भाव आपके शहर

दिल्ली
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,883 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,894 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,916 रुपये हो गई है.

मुंबई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,868 रुपये हो गई है.  
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,879 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,901 रुपये हो गई है.

बेंगलुरु
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,868 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,879 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,901 रुपये हो गई है.

कोलकाता
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,868 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,879 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,901 रुपये हो गई है.

चेन्नई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,945 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,949 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,066 रुपये हो गई है.

