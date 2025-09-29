29 September Gold Price: लगातार बढ़ रही सोने की ‘चमक’, यहां जानें अपने-अपने शहरों में ताजा रेट्स
29 September 2025 gold rate: सोने के रेट में आई बड़ोतरी जानें आपके शहर में क्या हैं भाव ? जनने के लिए पढ़ें पूरी खबर

By: Anshika thakur | Last Updated: September 29, 2025 10:05:06 AM IST

Gold price today: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. दुनिया में चल रही आर्थिक परेशानी के कारण लोग अपना पैसा Gold में लगाना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं. साथ ही त्योहारों से पहले लोग ज्यादा Gold खरीद रहे हैं. ऐसे में सोने की कीमत और ज्यादा बढ़ गई है. सोमवार (29 सितंबर, 2025) को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,16,400 रुपये हो गई है और एक दिन पहले इसका रेट 1,15,480 रुपये था. इस हिसाब से पिछले 24-48 घंटों के दौरान सोने की कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी नही हुई हैं. 

जानिए आपके शहर में Gold का ताजा भाव

दिल्ली
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,655 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,685 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,745 रुपये हो गई है.

मुंबई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,640 रुपये हो गई है.  
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,670 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,730 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,640 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,670 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,730 रुपये हो गई है.

कोलकाता
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,640 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,670 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,730 रुपये हो गई है.

चेन्नई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,673 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,700 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,860 रुपये हो गई है

