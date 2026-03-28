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Gold Price Today: फिर महंगा हुआ सोना, खरीदने से पहले जान लें आपने शहर का नया दाम

Gold Price Today: अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली में 24 कैरेट वाला सोना गिरकर 1,47,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है. जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.15% बढ़कर 1,44,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है.

By: Preeti Rajput | Published: March 28, 2026 10:17:50 AM IST

मध्य पूर्व में ईरान-इजराइल-अमेरिका में चल रहे तनाव के बीच सोने के कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं.
मध्य पूर्व में ईरान-इजराइल-अमेरिका में चल रहे तनाव के बीच सोने के कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं.


Gold Price Today: मध्य पूर्व में ईरान-इजराइल-अमेरिका में चल रहे तनाव के बीच सोने के कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं. कभी सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, तो कभी कम हो रहे हैं. हर रोज सोने में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली में 24 कैरेट वाला सोना गिरकर 1,47,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है. जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.15% बढ़कर 1,44,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. पिछले कारोबारी दिन यह 1,44,282 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. 

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IBJA के मुताबिक सोने का भाव

24 कैरेट 142942 रुपये प्रति 10 ग्राम
23 कैरेट 142370 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट 130935 रुपये प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट 107207 रुपये प्रति 10 ग्राम
14 कैरेट 83621 रुपये प्रति 10 ग्राम

आपके शहर में सोने का भाव 

शहर  

 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)

 22 कैरेट सोना (10 ग्राम)

18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली  ₹144860    ₹132800  ₹108680
मुंबई ₹144710      ₹132650    ₹108530
कोलकाता ₹144710      ₹132650  ₹108530
चेन्नई ₹146510  ₹134300  ₹112000
पटना ₹144760      ₹132700  ₹108580
नोएडा  ₹144860  ₹132800 ₹108680
लखनऊ  ₹144860 ₹132800    ₹108680
अयोध्या ₹144860 ₹132800    ₹108680
गाजियाबाद ₹144860 ₹132800    ₹108680

बीचे कारोबारी दिन क्या रहा सोना का भाव?

राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में शुक्रवार, 27 मार्च को सोना टूटकर 1.47 लाख प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार 24 कैरेट वाला सोना 1,900 रुपये कम होकर 1,47,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा था.  राम नवमी के कारण गुरुवार को सर्राफा बाजार बंद थे. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर सोना 37.19 डॉलर बढ़कर 4,416 डॉलर प्रति औंस हो गया है. 

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Tags: Aaj Sona Ka BhavGold Price TodayGold Rate CrashGold Rate Todayhome-hero-pos-1
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