Gold Price Today: आज सोने के दाम में तेजी या गिरावट, जानें आपके शहर में नया रेट

Gold Rate Today 27 march 2026: मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ इजराइल-अमेरिका के चल रहे युद्ध के कारण सोने के दाम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव करीब 0.25 प्रतिशत तक बढ़ गया है. आज सोने का भाव 344 तेजी के साथ 139837 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. बता दें कि, पिछले कारोबारी दिन यह 1,39,493 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.

आज सोने का दाम

कैरेट के हिसाब से शुद्धता सुबह के रेट 24 कैरेट 146205 रुपये प्रति 10 ग्राम 23 कैरेट 145620 रुपये प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट 133924 रुपये प्रति 10 ग्राम 18 कैरेट 109654 रुपये प्रति 10 ग्राम 14 कैरेट 85530 रुपये प्रति 10 ग्राम

आपके शहर का नया रेट

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली ₹144700 ₹132650 ₹108560 मुंबई ₹144550 ₹132500 ₹108410 कोलकाता ₹144550 ₹132500 ₹108410 चेन्नई ₹145640 ₹133500 ₹111350 पटना ₹144600 ₹132550 ₹108460 लखनऊ ₹144700 ₹132650 ₹108560 अयोध्या ₹144700 ₹132650 ₹108560 कानपुर ₹144700 ₹132650 ₹108560 मेरठ ₹144700 ₹132650 ₹108560

पिछले कारोबारी दिन सोने का भाव

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, दिल्ली के सर्राफा बाजार में पिछले कारोबारी दिन गुरुवार को सोने की कीमतों में तेजी देखी गई. 24 कैरेट सोने का भाव 4,900 रुपये बढ़ा थआय़ जिसके बाद सोना 1,49,700 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. इससे पहले बंद भाव 1,44,800 रुपये प्रति 10 ग्राम था.

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क्यों सोने की कीमतों में आ रहा उतार-चढ़ाव?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हाल के दिनों में सोने की कीमतों में तेजी वैश्विक संकेतों और भू-राजनीतिक माहौल के कारण आई है. उनका कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच संभावित संघर्ष विराम के कारण डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. जिसके कारण सोने के भाव में तेजी आ गई है.

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