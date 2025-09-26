26 September 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं
Home > व्यापार > 26 September 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं

26 September 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं

26 सितंबर 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं ? जनने के लिए पढ़ें पूरी खबर

By: Anshika thakur | Published: September 26, 2025 9:39:36 AM IST

gold rate today
gold rate today

Gold rate today: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. दुनिया में चल रहे परेशानी के कारण लोग अपना पैसा Gold में लगाना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं. साथ ही त्योहारों से पहले लोग ज्यादा Gold खरीद रहे हैं जिससे इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ गई है.

26 सितंबर 2025 शुक्रवार को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,14,880 रुपये हो गई है और एक दिन पहले  गुरुवार को Gold का इसका रेट 1,14,440 रुपये था. कल से आज के रेट  में गिरावट हुई हैं. 

जानिए आपके शहर में Gold का ताजा भाव

दिल्ली
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,458 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,504 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,597 रुपये हो गई है.

मुंबई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,443 रुपये हो गई है.  
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,489 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,582 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,443 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,489 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,582 रुपये हो गई है.

कोलकाता
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,443 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,489 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,582 रुपये हो गई है.

चेन्नई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,509 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,550 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,740 रुपये हो गई है.

Tags: delhigoldGold Rate Todayindiamumbai
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Kanya Pujan 2025 में गलती से भी ये 6 काम,...

September 27, 2025

अष्टमी-नवमी के कन्या पूजन में दें कन्याओं को ये बेहतरीन...

September 27, 2025

ये हैं नोएडा के टॉप 10 पिकनिक स्पॉट्स, वीकेंड पर...

September 26, 2025

अब 55 की उम्र में मिलेगी बचपन वाली स्किन, बस...

September 26, 2025

क्या तकिया ही है आपकी थकान और दर्द की असली...

September 26, 2025

चाय बनाते वक्त भूल से भी न करें ये गलतियां,...

September 26, 2025
26 September 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

26 September 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

26 September 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं
26 September 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं
26 September 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं
26 September 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं