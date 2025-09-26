26 September 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं

Gold rate today: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. दुनिया में चल रहे परेशानी के कारण लोग अपना पैसा Gold में लगाना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं. साथ ही त्योहारों से पहले लोग ज्यादा Gold खरीद रहे हैं जिससे इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ गई है.

26 सितंबर 2025 शुक्रवार को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,14,880 रुपये हो गई है और एक दिन पहले गुरुवार को Gold का इसका रेट 1,14,440 रुपये था. कल से आज के रेट में गिरावट हुई हैं.

जानिए आपके शहर में Gold का ताजा भाव

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,458 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,504 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,597 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,443 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,489 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,582 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,443 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,489 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,582 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,443 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,489 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,582 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,509 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,550 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,740 रुपये हो गई है.