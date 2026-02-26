Home > व्यापार > Gold Rate Today 26 Feb 2026: गुरुवार को कितने बढ़े सोने के दाम? यहां फटाफट नोट कर लें अपने शहरों के ताजा रेट्स

Gold Rate Today 26 Feb 2026: गुरुवार को कितने बढ़े सोने के दाम? यहां फटाफट नोट कर लें अपने शहरों के ताजा रेट्स

Gold Rate Today 26 Feb 2026: सोने के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला गुरुवार (26 फरवरी, 2026) को भी जारी है. यहां नोट करें अपने शहरों के ताजा रेट्स.

By: JP Yadav | Published: February 26, 2026 9:56:26 AM IST

सोने के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला गुरुवार (26 फरवरी, 2026) को भी जारी है. यहां नोट करें अपने शहरों के ताजा रेट्स.
सोने के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला गुरुवार (26 फरवरी, 2026) को भी जारी है. यहां नोट करें अपने शहरों के ताजा रेट्स.


Gold Rate Today 26 Feb 2026: यूरोप, अमेरिका और एशिया में खासतौर से सोने की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है. जनवरी के अंतिम दिनों और फरवरी महीने की शुरुआत में दामों में कमी आई थी, लेकिन इसके बाद सोने की कीमतें में रफ्तार जारी है. वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता और अमेरिका-ईरान के बीच जारी टेंशन के चलते सोने की कीमतों में फिलहाल इजाफा जा रहेगा. सोने की कीमतों में बढ़ोतरी की एक  और वजह ट्रंप टैरिफ भी है. बहरहाल गुरुवार (26 फरवरी, 2026) को सोना एक बार फिर खरीदारों से और दूर हो गया. बुलियंस वेबसाइट द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को सुबह भारत के अमूमन शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,61,560 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 24 कैरेट को शुद्ध सोना भी कहा जाता है. वहीं,आभूषणों के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सोने यानी 22 कैरेट सोने की बात करें तो गुरुवार को इसकी कीमत 1,48,097 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. ज्यादातर मेट्रो शहरों में सोने की यही कीमत है. वहीं, खरीदार अगर 18 कैरेट के कम बजट वाले गहने देख रहे हैं, तो उसका भाव 1,21,170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बरकरार है. 

You Might Be Interested In

देश के प्रमुख शहरों में क्या है आज सोने की कीमत

दिल्ली 1,60,990 1,60,99,000 1,47,574 1,47,57,417 1,20,743 1,20,74,250
मुंबई 1,61,270 1,61,27,000 1,47,831 1,47,83,083 1,20,953 1,20,95,250
कोलकाता 1,61,060 1,61,06,000 1,47,638 1,47,63,833 1,20,795 1,20,79,500
चेन्नई 1,61,740 1,61,74,000 1,48,262 1,48,26,167 1,21,305 1,21,30,500
बेंगलुरु 1,61,400 1,61,40,000 1,47,950 1,47,95,000 1,21,050 1,21,05,000

You Might Be Interested In
Tags: Delhi Gold Rategold rateGold Rate Today 26 Feb 2026mumbai Gold Rate
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गुरुग्राम से दुनिया की पहली ड्रोन + AI रोबोट डोर...

February 25, 2026

अगर नहीं देखी रश्मिका मंदाना की ये 7 फिल्में, वरना...

February 25, 2026

गर्मियों में ये टिप्स आपके चेहरे को बनाएंगी चमकदार

February 25, 2026

ईद ऑउटफिट को लेकर हैं कंफ्यूज, आयशा खान के ये...

February 25, 2026

ये है दुनिया का इकलौता खिलाड़ी, जो 299 पर नाबाद...

February 24, 2026

किस देश के पास है सबसे ज्यादा सोना, भारत का...

February 24, 2026
Gold Rate Today 26 Feb 2026: गुरुवार को कितने बढ़े सोने के दाम? यहां फटाफट नोट कर लें अपने शहरों के ताजा रेट्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Rate Today 26 Feb 2026: गुरुवार को कितने बढ़े सोने के दाम? यहां फटाफट नोट कर लें अपने शहरों के ताजा रेट्स
Gold Rate Today 26 Feb 2026: गुरुवार को कितने बढ़े सोने के दाम? यहां फटाफट नोट कर लें अपने शहरों के ताजा रेट्स
Gold Rate Today 26 Feb 2026: गुरुवार को कितने बढ़े सोने के दाम? यहां फटाफट नोट कर लें अपने शहरों के ताजा रेट्स
Gold Rate Today 26 Feb 2026: गुरुवार को कितने बढ़े सोने के दाम? यहां फटाफट नोट कर लें अपने शहरों के ताजा रेट्स