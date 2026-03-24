Gold Price Today 24 March 2026: भरभराकर गिरा सोना, अब क्या है सोने का ताजा दाम; जानें यहां…

Gold Price Today 24 March 2026 | Gold Rate Today | Aaj Ka Sone Ka Dam: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर सोने की कीमनों में भी देखने को मिल रहा है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का वायदा भाव 3.61% गिर गया है. यानी अब सोना 5212 गिरकर 1,39,280 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. अखिर भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, दिल्ली में 24 कैरेट वाला सोना 1,43,600 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) रह गया है. गुडरिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट का सोना का भाव 1,35,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है. पिछले 24-48 घंटों के अंदर सोने की कीमतों में गिरावट हुई है.
कैरेट के हिसाब से सोने का दाम
|कैरेट के हिसाब से शुद्धता
|सुबह के रेट
|सोना 24 कैरेट
|139569 रुपये प्रति 10 ग्राम
|सोना 23 कैरेट
|139010 रुपये प्रति 10 ग्राम
|सोना 22 कैरेट
|127845 रुपये प्रति 10 ग्राम
|सोना 18 कैरेट
|104677 रुपये प्रति 10 ग्राम
|सोना 14 कैरेट
|81648 रुपये प्रति 10 ग्राम
आपके शहर में सोने के दाम
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|दिल्ली
|₹135800
|₹124500
|₹101890
|मुंबई
|₹135650
|₹124350
|₹101740
|कोलकाता
|₹135650
|₹124350
|₹101740
|चेन्नई
|₹139200
|₹127600
|₹106400
|पटना
|₹135700
|₹124400
|₹101790
|लखनऊ
|₹135800
|₹124500
|₹101890
|मेरठ
|₹135800
|₹124500
|₹101890
|अयोध्या
|₹135800
|₹124500
|₹101890
|नोएडा
|₹135800
|₹124500
|₹101890
Gold Price Today 23 March 2026: फिर धड़ाम हुआ सोना गिर गए दाम, जानें आज का क्या है रेट?
पिछले दिन सोने का भाव
अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, दिल्ली में 99.9 प्रतिशत शुद्धता यानी 24 कैरेट वाला सोना शुक्रवार के 1,52,650 रुपये प्रति 10 ग्राम के बंद स्तर से 9,050 रुपये या 1,43,600 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सेहत) रह गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 227.42 डॉलर या 5.06 प्रतिशत टूटकर 4,263.73 डॉलर प्रति औंस तक रह गया है.
