Gold Price Today 24 March 2026: भरभराकर गिरा सोना, अब क्या है सोने का ताजा दाम; जानें यहां…

Gold Price Today 24 March 2026 | Gold Rate Today | Aaj Ka Sone Ka Dam: सोने में निवेश करना पिछले कई सालों से सुरक्षित माना जा रहा था. क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय में भी लोगों को लाभ में बना रखा. जानिय आज सोने का भाव बढ़ा है या फिर इसमें गिरावट दर्ज की गई है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: March 24, 2026 12:14:16 PM IST

पिछले 24-48 घंटों के अंदर सोने की कीमतों में गिरावट हुई है.


Gold Price Today 24 March 2026 | Gold Rate Today | Aaj Ka Sone Ka Dam: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर सोने की कीमनों में भी देखने को मिल रहा है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का वायदा भाव 3.61% गिर गया है. यानी अब सोना 5212 गिरकर 1,39,280 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. अखिर भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, दिल्ली में 24 कैरेट वाला सोना 1,43,600 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) रह गया है. गुडरिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट का सोना का भाव 1,35,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है. पिछले 24-48 घंटों के अंदर सोने की कीमतों में गिरावट हुई है.

You Might Be Interested In

कैरेट के हिसाब से सोने का दाम

कैरेट के हिसाब से शुद्धता सुबह के रेट
सोना 24 कैरेट 139569 रुपये प्रति 10 ग्राम      
सोना 23 कैरेट      139010 रुपये प्रति 10 ग्राम  
सोना 22 कैरेट     127845 रुपये प्रति 10 ग्राम    
सोना 18 कैरेट 104677 रुपये प्रति 10 ग्राम        
सोना 14 कैरेट 81648 रुपये प्रति 10 ग्राम

आपके शहर में सोने के दाम

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)  22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली  ₹135800  ₹124500 ₹101890
मुंबई   ₹135650 ₹124350  ₹101740
कोलकाता ₹135650 ₹124350  ₹101740
चेन्नई  ₹139200 ₹127600  ₹106400
पटना  ₹135700 ₹124400    ₹101790
लखनऊ  ₹135800 ₹124500 ₹101890
मेरठ  ₹135800     ₹124500   ₹101890
अयोध्या  ₹135800 ₹124500    ₹101890
नोएडा  ₹135800    ₹124500    ₹101890

Gold Price Today 23 March 2026: फिर धड़ाम हुआ सोना गिर गए दाम, जानें आज का क्या है रेट?

पिछले दिन सोने का भाव 

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, दिल्ली में 99.9 प्रतिशत शुद्धता यानी 24 कैरेट वाला सोना शुक्रवार के 1,52,650 रुपये प्रति 10 ग्राम के बंद स्तर से 9,050 रुपये या 1,43,600 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सेहत) रह गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 227.42 डॉलर या 5.06 प्रतिशत टूटकर 4,263.73 डॉलर प्रति औंस तक रह गया है. 

You Might Be Interested In

Zomato Platform Fee Hike: जोमैटो से खाना मंगाना हो गया महंगा, नोट करें अब कितनी देनी होगी प्लेटफॉर्म फीस

You Might Be Interested In
वेब स्टोरीज

कितने साल तक इस्तेमाल करें तकिया? देर हुई तो होगा...

March 24, 2026

शरीर में कैसे पूरी करें प्रोटीन की कमी?

March 23, 2026

मखाना सुपरफूड स्नैक जो हार्ट और हड्डियों लिए फायदेमंद

March 23, 2026

लैक्मे फैशन वीक 2026: इन सेलिब्रिटी ने लगाए रनवे पर...

March 23, 2026

बाथरूम के जिद्दी दाग से हैं परेशान, ऐसे करें साफ

March 22, 2026

उल्टी चप्पल क्यों मानी जाती है अशुभ? जानिए इसके पीछे...

March 22, 2026
