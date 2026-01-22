Gold Rate Today 22 January 2026: सोने की कीमत धड़ाम, फटाफट नोट करें मुंबई-दिल्ली समेत शहरों के ताजा रेट्स

Gold Rate Today 22 January 2026: निवेशकों की पहली पसंद बन गए सोने-चांदी में बढ़ोतरी जारी है. इस बीच गुरुवार (22 जनवरी, 2026) को सोने की कीमत में गिरावट हुई है. भारतीय सराफा बाजार में सोने के साथ-साथ चांदी की कीमत में भी गुरुवार (22 जनवरी 2026) को बड़ी गिरावट दर्ज की गई. कॉमेक्स पर गोल्ड रेट 4789 प्रति डॉलर औंस और सिल्वर रेट 90.910 प्रति डॉलर औंस पर आ गया. दरअसल, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया (MCX) पर सोना 1,53,116 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. वहीं, एमसीएक्स पर गुरुवार को सोने का वायदा भाव 2.08 प्रतिशत से घटकर 1,49,685 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. वहीं, बुधवार (21 जनवरी, 2026) को यह भाव 7,774 रुपये चढ़कर 1,58,339 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा था. इससे पहले वायदा कारोबार में सोने की कीमत मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को 1.5 लाख रुपये का आंकड़ा पार कर गई थी.

उधर, गुडरिटर्न्स के मुताबिक, गुरुवार को सोने के दाम गिरकर 1,54,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए. इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार सुबह सोना के भाव 1,54,227 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए.

24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना की कीमत कितनी?

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10ग्राम)

दिल्ली 154460 रुपये 141600 रुपये 115880 रुपये

मुंबई 154310 रुपये 141450 रुपये 115730 रुपये

कोलकाता 154310 रुपये 141450 रुपये 115730 रुपये

चेन्नई 154910 रुपये 142000 रुपये 118500 रुपये

लखनऊ 154460 रुपये 141600 रुपये 115880 रुपये

अयोध्या 154460 रुपये 141600 रुपये 115880 रुपये

मेरठ 154460 रुपये 141600 रुपये 115880 रुपये

कानपुर 154460 रुपये 141600 रुपये 115880 रुपये

पटना 154360 रुपये 141500 रुपये 115780 रुपये

गाजियाबाद 154460 रुपये 141600 रुपये 115880 रुपये

नोएडा 154460 रुपये 141600 रुपये 115880 रुपये

गुरुग्राम 154460 रुपये 141600 रुपये 115880 रुपये

चंडीगढ़ 154460 रुपये 141600 रुपये 115880 रुपये

जयपुर 154460 रुपये 141600 रुपये 115880 रुपये

अहमदाबाद 154360 रुपये 141500 रुपये 115780 रुपये

पुणे 154310 रुपये 141450 रुपये 115730 रुपये

लुधियाना 154460 रुपये 141600 रुपये 115880 रुपये

गुवाहाटी 154310 रुपये 141450 रुपये 115730 रुपये

इंदौर 154360 रुपये 141500 रुपये 115780 रुपये

बैंगलोर 154310 रुपये 141450 रुपये 115730 रुपये

भुवनेश्वर 154310 रुपये 141450 रुपये 115730 रुपये

केरल 154310 रुपये 141450 रुपये 115730 रुपये

रायपुर 154310 रुपये 141450 रुपये 115730 रुपये

हैदराबाद 154310 रुपये 141450 रुपये 115730 रुपये