Home > व्यापार > Gold Rate Today 22 January 2026: सोने की कीमत धड़ाम, फटाफट नोट करें मुंबई-दिल्ली समेत शहरों के ताजा रेट्स

Gold Rate Today 22 January 2026: सोने की कीमत धड़ाम, फटाफट नोट करें मुंबई-दिल्ली समेत शहरों के ताजा रेट्स

Gold Rate Today 22 January 2026: निवेशकों के लिए गुरुवार (22 जनवरी, 2026) को राहत की खबर आई. गुरुवार को सोने-चांदी में कमी आई. सोने में आई कीमत चौंकानी वाली है.

By: JP Yadav | Last Updated: January 22, 2026 11:20:50 AM IST

निवेशकों के लिए गुरुवार (22 जनवरी, 2026) को राहत की खबर आई. गुरुवार को सोने-चांदी में कमी आई.
निवेशकों के लिए गुरुवार (22 जनवरी, 2026) को राहत की खबर आई. गुरुवार को सोने-चांदी में कमी आई.


Gold Rate Today 22 January 2026: निवेशकों की पहली पसंद बन गए सोने-चांदी में बढ़ोतरी जारी है. इस बीच गुरुवार (22 जनवरी, 2026) को सोने की कीमत में गिरावट हुई है. भारतीय सराफा बाजार में सोने के साथ-साथ चांदी की कीमत में भी गुरुवार (22 जनवरी 2026) को बड़ी गिरावट दर्ज की गई. कॉमेक्स पर गोल्ड रेट 4789 प्रति डॉलर औंस और सिल्वर रेट 90.910 प्रति डॉलर औंस पर आ गया. दरअसल, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया (MCX) पर सोना 1,53,116 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. वहीं, एमसीएक्स पर गुरुवार को सोने का वायदा भाव 2.08 प्रतिशत से घटकर 1,49,685 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. वहीं, बुधवार (21 जनवरी, 2026) को यह भाव 7,774 रुपये चढ़कर 1,58,339 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा था. इससे पहले वायदा कारोबार में सोने की कीमत मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को 1.5 लाख रुपये का आंकड़ा पार कर गई थी.    

You Might Be Interested In

उधर, गुडरिटर्न्स के मुताबिक, गुरुवार को  सोने के दाम गिरकर 1,54,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए. इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार सुबह सोना के भाव 1,54,227 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए.  

                                 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना की कीमत कितनी? 
शहर              24 कैरेट सोना (10 ग्राम)              22 कैरेट सोना (10 ग्राम)            18 कैरेट सोना (10ग्राम)
दिल्ली               154460 रुपये                                141600 रुपये                         115880 रुपये
मुंबई                 154310 रुपये                                141450 रुपये                          115730 रुपये
कोलकाता         154310 रुपये                                141450 रुपये                          115730 रुपये
चेन्नई                154910 रुपये                                142000 रुपये                          118500 रुपये
लखनऊ           154460 रुपये                                141600 रुपये                          115880 रुपये
अयोध्या            154460  रुपये                               141600 रुपये                          115880 रुपये
मेरठ                154460 रुपये                                141600 रुपये                          115880 रुपये
कानपुर             154460 रुपये                                141600 रुपये                          115880 रुपये
पटना               154360 रुपये                                 141500 रुपये                         115780 रुपये
गाजियाबाद       154460  रुपये                                141600 रुपये                         115880 रुपये
नोएडा              154460  रुपये                                141600  रुपये                        115880 रुपये
गुरुग्राम             154460 रुपये                                 141600 रुपये                         115880 रुपये
चंडीगढ़             154460 रुपये                                 141600 रुपये                         115880 रुपये
जयपुर              154460  रुपये                                 141600 रुपये                         115880 रुपये
अहमदाबाद       154360  रुपये                                 141500 रुपये                         115780 रुपये
पुणे                  154310 रुपये                                   141450 रुपये                         115730 रुपये
लुधियाना           154460  रुपये                                 141600 रुपये                          115880 रुपये
गुवाहाटी            154310  रुपये                                 141450 रुपये                          115730 रुपये
इंदौर                 154360 रुपये                                  141500 रुपये                           115780 रुपये
बैंगलोर              154310 रुपये                                   141450 रुपये                           115730 रुपये
भुवनेश्वर             154310  रुपये                                  141450 रुपये                           115730 रुपये
केरल                154310 रुपये                                     141450 रुपये                          115730 रुपये
रायपुर               154310  रुपये                                     141450 रुपये                         115730 रुपये
हैदराबाद            154310 रुपये                                   141450  रुपये                           115730 रुपये

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: Gold Rate TodayGold Rate Today 22 January 2026home-hero-pos-1
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Gold Rate Today 22 January 2026: सोने की कीमत धड़ाम, फटाफट नोट करें मुंबई-दिल्ली समेत शहरों के ताजा रेट्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Rate Today 22 January 2026: सोने की कीमत धड़ाम, फटाफट नोट करें मुंबई-दिल्ली समेत शहरों के ताजा रेट्स
Gold Rate Today 22 January 2026: सोने की कीमत धड़ाम, फटाफट नोट करें मुंबई-दिल्ली समेत शहरों के ताजा रेट्स
Gold Rate Today 22 January 2026: सोने की कीमत धड़ाम, फटाफट नोट करें मुंबई-दिल्ली समेत शहरों के ताजा रेट्स
Gold Rate Today 22 January 2026: सोने की कीमत धड़ाम, फटाफट नोट करें मुंबई-दिल्ली समेत शहरों के ताजा रेट्स