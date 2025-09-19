19 september 2025 के ताजा Gold rate जाने आपके शहर में क्या हैं

Gold rate today: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर-नीचे जा रहे हैं. दुनिया में चल रहे परेशानी के कारण लोग अपना पैसा Gold में लगाना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं. साथ ही त्योहारों से पहले लोग ज्यादा Gold खरीद रहे हैं जिससे इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ गई है.
19 सितंबर 2025 शुक्रवार को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,11,330 रुपये हो गई है और एक दिन पहले गुरुवार को इसका रेट 1,11,170 रुपये था. कल से आज के बीच में ज्यादा बढ़ोतरी हुई हैं.
जानिए आपके शहर में Gold का ताजा भाव
दिल्ली
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,148 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,220 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,365 रुपये हो गई है.
मुंबई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,133 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,205 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,350 रुपये हो गई है.
बेंगलुरू
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,133 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,205 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,350 रुपये हो गई है.
PM Modi की ऐसी योजनाएं जिसने बदली युवाओं की ज़िन्दगी
कोलकाता
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,133 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,205 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,350 रुपये हो गई है.
कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा! सैलरी में हो जाएगा 31,000 रुपये तक का इजाफा
चेन्नई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,160 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,230 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,470 रुपये हो गई है.