Gold Rate Today 19 October 2026: सोने की कीमतों में आज कितना बदलाव? MCX पर तेजी के बीच जानें आपके शहर में 10 ग्राम गोल्ड का भाव

Gold Rate Today, 19 October 2026: त्योहारों के मौसम में अगर आप सोना खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज यानी सोमवार 19 अक्टूबर 2026 का भाव जानना आपके लिए जरूरी है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के वायदा भाव में तेजी दर्ज की गई. कारोबार के दौरान गोल्ड का भाव 1.48 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया. बाजार रिपोर्टों के मुताबिक, मल्टी ब्रांड ज्वेलर्स के यहां 22 कैरेट सोने का भाव बढ़ा, जबकि दिल्ली समेत कई शहरों में सोने की कीमतों में अंतर दर्ज किया गया. ऐसे में गहने खरीदने से पहले अपने शहर का रेट चेक करना फायदेमंद हो सकता है.

MCX गोल्ड रेट टुडे सोने का वायदा भाव क्या है?

सोमवार, 19 अक्टूबर, 2026 को दोपहर 2:39 बजे मौजूद डेटा के मुताबिक, MCX पर सोने का प्राइस 1,48,204 रुपये प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया. पिछले ट्रेडिंग सेशन में सोना 1,47,918 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. इस हिसाब से, सोने के प्राइस में 286 रुपये यानी करीब 0.19 परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई. मार्केट डेटा के मुताबिक, ट्रेडिंग के दौरान सोने ने 1,48,574 रुपये का हाई और 1,48,001 रुपये का लो टच किया.

दिल्ली, मुंबई समेत प्रमुख शहरों में सोने का भाव

19 अक्टूबर 2026 को शहर और राज्यवार आंकड़ों के मुताबिक, प्रमुख राज्यों में सोने के संकेतात्मक भाव इस प्रकार रहे-

राज्य 24 कैरेट (10 ग्राम) 22 कैरेट (10 ग्राम) उत्तर प्रदेश ₹1,47,810 ₹1,35,500 राजस्थान ₹1,47,810 ₹1,35,500 मध्य प्रदेश ₹1,47,660 ₹1,35,350 महाराष्ट्र ₹1,47,660 ₹1,35,350 गुजरात ₹1,47,660 ₹1,35,350 तेलंगाना ₹1,47,660 ₹1,35,350 केरल ₹1,47,660 ₹1,35,350

दिल्ली में आज सोने की कीमत

दिल्ली में 19 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,47,810 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,35,500 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया. वहीं, ज्वेलरी ब्रांडों के प्रकाशित रेट में थोड़ा अंतर देखने को मिला. Tanishq के यहां 22 कैरेट सोने की ज्वेलरी का भाव 13,575 प्रति ग्राम था. वहीं Malabar Gold And Diamonds, Kalyan Jewellers और Joyalukkas के यहां यह भाव 13,570 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया.

मुंबई में सोने का भाव

मुंबई में भी ज्वेलरी ब्रांडों के प्रकाशित रेट दिल्ली के आसपास रहे. 19 अक्टूबर को Tanishq में 22 कैरेट सोने की ज्वेलरी का भाव ₹13,575 प्रति ग्राम था, जबकि Malabar Gold & Diamonds, Kalyan Jewellers और Joyalukkas में यह ₹13,570 प्रति ग्राम दर्ज किया गया.