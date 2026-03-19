Home > व्यापार > Gold Rate Today: कितना घटा सोने का दाम? क्या खरीदना चाहिए Gold, जानिये क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Gold Rate Today: कितना घटा सोने का दाम? क्या खरीदना चाहिए Gold, जानिये क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Gold Rate Today: ईरान-इजराइल में जंग के चलते शेयर बाजार लगातार गिर रहा है तो सोने और चांदी के दाम नीचे आ रहे हैं. जानें भारत के शहरों में सोने के ताजा रेट्स

By: JP Yadav | Last Updated: March 19, 2026 8:20:02 PM IST

सोने की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है.
सोने की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है.


Gold Rate Today: ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग ने दुनियाभर के निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है. इसमें अमेरिका के इजराइल का साथ देने के चलते वैश्विक स्तर पर अनिश्वितता ने सभी देशों की हालत पस्त कर दी है. एक ओर जहां शेयर बाजार में कोहराम मचा हुआ है तो वहीं सोना जैसा सुरक्षित निवेश भी खतरे का संकेत दे रहा है. गुरुवार (19 मार्च, 2026) को दोपहर बाद बाजार बंद होने के समय यानी 4 बजे भी सोने की कीमतों में गिरावट का दौर जारी रहा. एसजेसी (सोना खरीदने वालों के लाभ के लिए एसजेएस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने यह ऐप विकसित किया है जो विभिन्न शुद्धता की सोने की छड़ों की वास्तविक समय में लाइव बाजार दरें प्रदर्शित करता है.) के मुताबिक, गुरुवार शाम को यानी कारोबार सत्र के अंत में सोने की कीमत 172.5 मिलियन से 175.5 मिलियन वीएनडी प्रति औंस के बीच रही.

You Might Be Interested In

इस तरह पिछले सत्र से तुलना करें तो सोने की खरीद और बिक्री दोनों कीमतों में 7.5 मिलियन वीएनडी प्रति औंस की गिरावट दर्ज की गई. इस तरह आंकड़ों पर जाएं तो खरीद और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर 3 मिलियन वीएनडी पर बना हुआ है. वहीं, भारत  में गुरुवार (19 मार्च, 2026) को देश के ज्यादातर शहरों में सोना और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली. भारत में 24 कैरेट सोना लगभग 15,917 रुपये प्रति ग्राम (1,59,170 रुपये प्रति 10 ग्राम) पर रहा और 22 कैरेट सोना करीब 14,590 रुपये प्रति ग्राम के आसपास रहा.  उधर, कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया का कहना है कि फिजिकल गोल्ड शादी या अन्य परंपरागत मकसद से खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीदें, लेकिन निवेश के लिए थोड़ा ठहरना जरूरी है. 

IBJA : 19 मार्च को सोने का भाव  

कैरेट के हिसाब से शुद्धता सुबह के दाम दोपहर के दाम शाम के दाम
सोना 24 कैरेट 154879 रुपये प्रति 10 ग्राम 151637 रुपये प्रति 10 ग्राम 147889 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 23 कैरेट 154259 रुपये प्रति 10 ग्राम 151030 रुपये प्रति 10 ग्राम 147297 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 22 कैरेट 141869 रुपये प्रति 10 ग्राम 138899 रुपये प्रति 10 ग्राम 135466 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 18 कैरेट 116159 रुपये प्रति 10 ग्राम 113728 रुपये प्रति 10 ग्राम 110917 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 14 कैरेट 90604 रुपये प्रति 10 ग्राम 88708 रुपये प्रति 10 ग्राम 86515 रुपये प्रति 10 ग्राम
शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली  150430 रुपये  137900 रुपये 112810 रुपये
मुंबई 150280 रुपये  137750 रुपये  112710 रुपये
कोलकाता 150280 रुपये  137750 रुपये  112710 रुपये
चेन्नई 151640 रुपये  139000 रुपये  115850 रुपये
पटना 150330 रुपये  137800 रुपये  112710 रुपये
लखनऊ 150430 रुपये  137900 रुपये  112810 रुपये
अयोध्या 150430 रुपये  137900 रुपये  112810 रुपये
मेरठ 150430 रुपये  137900 रुपये 112810 रुपये
कानपुर 150430 रुपये  137900 रुपये 112810 रुपये
गाजियाबाद 150430 रुपये  137900 रुपये 112810 रुपये
नोएडा 150430 रुपये 137900 रुपये 112810 रुपये
गुरुग्राम 150430 रुपये 137900 रुपये 112810 रुपये
चंडीगढ़ 150430 रुपये 137900 रुपये 112810 रुपये
जयपुर 150430 रुपये 137900 रुपये 112810 रुपये
लुधियाना 150430 रुपये 137800 रुपये 112810 रुपये
गुवाहाटी 150280 रुपये 137750 रुपये 112710 रुपये
इंदौर 150330 रुपये 137800 रुपये 112710 रुपये 
अहमदाबाद 150330 रुपये 137800 रुपये 112710 रुपये
वडोदरा 150330 रुपये 137800 रुपये 112710 रुपये
सूरत 150330 रुपये 137800 रुपये 112710 रुपये 
नागपुर 150280 रुपये 137750 रुपये 112710 रुपये
नासिक 150310 रुपये 137780 रुपये 112740 रुपये
पुणे 150280 रुपये 137750 रुपये 112710 रुपये
बैंगलोर 150280 रुपये 137750 रुपये 112710 रुपये
भुवनेश्वर 150280 रुपये 137750 रुपये 112710 रुपये
कटक 150280 रुपये 137750 रुपये 112710 रुपये
केरल 150280 रुपये 137750 रुपये 112710 रुपये
रायपुर 150280 रुपये 137750 रुपये 112710 रुपये
हैदराबाद 150280 रुपये 137750 रुपये 112710 रुपये

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: Gold Rate TodayGold Rate Today 19 march 2026home-hero-pos-1
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किस शहर को कहा जाता है भारत का सैन फ्रांसिस्को?

March 19, 2026

कभी आशिक तो कभी खलनायक! हर बार नए अंदाज़ में...

March 19, 2026

इन लोगों को नहीं करना चाहिए तरबूज का सेवन

March 19, 2026

ईद पर ट्राई करें ये लिपस्टिक शेड्स, बढ़ जाएगी खूबसूरती

March 18, 2026

Eid पर फोटो चाहिए ‘Wow’? ट्राय करें ये 7 ट्रेंडी...

March 18, 2026

किस देश में सबसे सस्ती मिलती है LPG गैस?

March 18, 2026
Gold Rate Today: कितना घटा सोने का दाम? क्या खरीदना चाहिए Gold, जानिये क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Rate Today: कितना घटा सोने का दाम? क्या खरीदना चाहिए Gold, जानिये क्या कहते हैं एक्सपर्ट
Gold Rate Today: कितना घटा सोने का दाम? क्या खरीदना चाहिए Gold, जानिये क्या कहते हैं एक्सपर्ट
Gold Rate Today: कितना घटा सोने का दाम? क्या खरीदना चाहिए Gold, जानिये क्या कहते हैं एक्सपर्ट
Gold Rate Today: कितना घटा सोने का दाम? क्या खरीदना चाहिए Gold, जानिये क्या कहते हैं एक्सपर्ट