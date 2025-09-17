17 september 2025 को Gold की कीमत में गिरावट! जानिए आपके शहर में ताजा Gold rate
Home > व्यापार > 17 september 2025 को Gold की कीमत में गिरावट! जानिए आपके शहर में ताजा Gold rate

17 september 2025 को Gold की कीमत में गिरावट! जानिए आपके शहर में ताजा Gold rate

17 सितंबर 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं और आई है कितनी गिरावट ? जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर

By: Anshika thakur | Last Updated: September 17, 2025 9:58:54 AM IST

gold rate today
gold rate today

17 september 2025: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. मगर आज gold के रेट में गिरावट आई है. आइए जानते है आपके शहर में gold की क्या कीमत है.

17 सितंबर 2025 बुधवार को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,11,710 रुपये हो गई है और एक दिन पहले मंगलवार को Gold का इसका रेट 1,11,930 रुपये था. कल से आज के रेट  में गिरावट हुई हैं. 

जानिए आपके शहर में Gold का ताजा भाव

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,186 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,255 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,393 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,171 रुपये हो गई है.  
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,240 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,378 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,171 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,240 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,378 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,171 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,240 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,378 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,204 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,270 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,510 रुपये हो गई है.

Tags: delhigoldgold rateGold Rate Todayindiamumbai
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
17 september 2025 को Gold की कीमत में गिरावट! जानिए आपके शहर में ताजा Gold rate

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

17 september 2025 को Gold की कीमत में गिरावट! जानिए आपके शहर में ताजा Gold rate

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

17 september 2025 को Gold की कीमत में गिरावट! जानिए आपके शहर में ताजा Gold rate
17 september 2025 को Gold की कीमत में गिरावट! जानिए आपके शहर में ताजा Gold rate
17 september 2025 को Gold की कीमत में गिरावट! जानिए आपके शहर में ताजा Gold rate
17 september 2025 को Gold की कीमत में गिरावट! जानिए आपके शहर में ताजा Gold rate