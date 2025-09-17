17 september 2025 को Gold की कीमत में गिरावट! जानिए आपके शहर में ताजा Gold rate

17 september 2025: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. मगर आज gold के रेट में गिरावट आई है. आइए जानते है आपके शहर में gold की क्या कीमत है.

17 सितंबर 2025 बुधवार को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,11,710 रुपये हो गई है और एक दिन पहले मंगलवार को Gold का इसका रेट 1,11,930 रुपये था. कल से आज के रेट में गिरावट हुई हैं.

जानिए आपके शहर में Gold का ताजा भाव

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,186 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,255 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,393 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,171 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,240 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,378 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,171 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,240 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,378 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,171 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,240 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,378 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,204 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,270 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,510 रुपये हो गई है.