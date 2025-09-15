15 september 2025 को Gold की कीमत में गिरावट! जानिए आपके शहर में ताजा Gold rate
15 सितंबर 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं और आइ है कितनी गिरावट ? जनने के लिए पढ़ें पूरी खबर

By: Anshika thakur | Last Updated: September 15, 2025 1:57:13 PM IST

gold rate: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. मगर आज gold के रेट में गिरावट आई है. आइए जानते है आपके शहर में gold की क्या कीमत है.

15 सितंबर 2025 सोमवार को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,11,160 रुपये हो गई है और एक दिन पहले Gold का इसका रेट 1,11,170 रुपये था. कल से आज के रेट  में गिरावट हुई हैं. 

जानिए आपके शहर में Gold का ताजा भाव

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,129 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,204 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,351 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,116 रुपये हो गई है.  
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,189 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,336 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,116 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,189 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,336 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,116 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,189 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,336 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,138 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,210 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,455 रुपये हो गई है.

