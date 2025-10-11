Gold Rate: करवाचौथ के अगले दिन गिर गए सोन के दाम, यहां जानें देश के बड़े शहरों में क्या है लेटेस्ट रेट

Gold price today: Gold की कीमत इन दिनों लगातार ऊपर जा रही हैं. 11 अक्टूबर को सोने के भाव ने उछाल पकड़ी है. कुछ दिनों से केवल सोने के भाव में बढ़ोतरी ही देखी गई है और इसके साथ ही त्यौहार और शादी का सीजन भी आ गया है पर सोने के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे. (11 अक्टूबर 2025) को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,24,260 रुपये हो गई है और एक दिन पहले इसका रेट 1,23,710 रुपये था.

जानिए 11 अक्टूबर 2025 का ताजा Gold भाव आपके शहर

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,441 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,405 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,334 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,426 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,390 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,319 रुपये हो गई है.

बेंगलुरु

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,426 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,390 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,319 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,426 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,390 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,319 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,464 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,425 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,450 रुपये हो गई है.