Home > व्यापार > Gold Price Today: सोना हुआ महंगा, दिल्ली-मुंबई समेत जानें आपके शहर में कितनी बढ़ी कीमत?

Gold Price Today: सोना हुआ महंगा, दिल्ली-मुंबई समेत जानें आपके शहर में कितनी बढ़ी कीमत?

Gold Price Today 11 April 2026: सोने की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट दर्ज की गई है. आइए जानते हैं 11 तारीख को सोने ने कितनी बड़ी छलांग लगाई है.

By: Preeti Rajput | Published: April 11, 2026 10:10:36 AM IST

सोने की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट दर्ज की गई है.
सोने की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट दर्ज की गई है.


Gold Price Today 11 April 2026: सोने की कीमत बढ़ते ही एक बार फिर से महंगाई का दौर नजर आ रहा है. 28 फरवरी 2026 को इजरायल-अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद से ही सोने की  कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. सोना अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50 हजार तक गिर गया था. लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें तेजी देखने को मिल रही है. अंतरराष्ट्रीय कीमतों में 11 अप्रैल 2026 को गिरावट देखने को मिली है. 

You Might Be Interested In

सोने ने कितनी लगाई छलांग?

11 अप्रैल को कॉमेक्स पर गोल्ड -0.98% (47 डॉलर) गिरकर या 4,771 डॉलर प्रति औंस था. बता दें कि एक औंस का वजन करीब 28.53 ग्राम हो गया है. शनिवार होने के कारण MCX पर ट्रेडिंग नहीं होगी. लेकिन कल जो ट्रेडिंग हुई थी, उसके मुताबिक, 5 जून 2026 को गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट 38 रुपये बढ़कर 152652 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. शनिवार को IBJA के रेट पब्लिश नहीं किए जाते हैं. 

देश की राजधानी में सोने की कीमत 

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार भारत की राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 400 बढ़कर 1,55,300 हो गई है. 

You Might Be Interested In

आपके शहर में सोने की कीमत

क्रमांक  शहर    22 कैरेट  (10 ग्राम) 24 कैरेट (10 ग्राम) 
1 दिल्ली  ₹139810 ₹152510
2  मुंबई  ₹139660 ₹152360
3 कोलकाता  ₹139660 ₹152360
4 सूरत ₹139710 ₹152410
5 नागपुर ₹139660 ₹152360
6 पुणे ₹139660 ₹152360
7 नासिक ₹139690 ₹152390
8  बैंगलोर   ₹139660  ₹152360
9  चेन्नई ₹141260 ₹154100

You Might Be Interested In
Tags: Gold Price TodayGold Rate TodayGold Rate Today City-wise
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मियों में फिट रहना है? डाइट में शामिल करें ये...

April 10, 2026

गर्मी में रहना है फ्रेश? फिटकरी के ये 5 आसान...

April 10, 2026

ब्लैकहेड्स और वाइटहेड्स से मिलेगी राहत, बस अपनाएं ये तरीका

April 9, 2026

UP में मजदूरों की बल्ले-बल्ले! महंगाई भत्ता बढ़ा, जानें नई...

April 8, 2026

चीकू खाने से मिलते हैं ये कमाल के फायदे, बीज...

April 8, 2026

भारत में कौन सा रेलवे स्टेशन है सबसे लंबा?

April 8, 2026
Gold Price Today: सोना हुआ महंगा, दिल्ली-मुंबई समेत जानें आपके शहर में कितनी बढ़ी कीमत?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Price Today: सोना हुआ महंगा, दिल्ली-मुंबई समेत जानें आपके शहर में कितनी बढ़ी कीमत?
Gold Price Today: सोना हुआ महंगा, दिल्ली-मुंबई समेत जानें आपके शहर में कितनी बढ़ी कीमत?
Gold Price Today: सोना हुआ महंगा, दिल्ली-मुंबई समेत जानें आपके शहर में कितनी बढ़ी कीमत?
Gold Price Today: सोना हुआ महंगा, दिल्ली-मुंबई समेत जानें आपके शहर में कितनी बढ़ी कीमत?