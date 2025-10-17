Home > व्यापार > धनतेरस से पहले सोने के दाम उड़े आसमान की ओर, जानें खरीदारी से पहले आज का रेट

अभी सोने की कीमतें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं. दुनिया में चल रही आर्थिक परेशानी के कारण लोग अपना पैसा Gold में लगाना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं. इसके अलावा, त्योहारों के करीब आते ही लोग सोना ज्यादा खरीदते हैं. ऐसे में सोने की कीमत और ज्यादा बढ़ गई है.

By: Anshika thakur | Last Updated: October 17, 2025 12:45:24 PM IST

Gold price today: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. जबकि त्योहारों की रौनक बढ़ रही है, सोने की कीमतें भी रुकने का नाम नहीं ले सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों के लिए इसे खरीदना मुश्किल हो गया है। पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब जब धनतेरस और शादी का सीजन करीब है, तो लोगों की चिंता और भी बढ़ गई है पर सोने के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे. (16 अक्टूबर 2025) को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,32,770 रुपये हो गई है और एक दिन पहले इसका रेट 1,29,400 रुपये था. 

जानिए 16 अक्टूबर 2025 का ताजा  Gold भाव आपके शहर 

दिल्ली
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,292 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,185 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,722 रुपये हो गई है.

मुंबई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,944 रुपये हो गई है.  
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,865 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,708 रुपये हो गई है.

बेंगलुरु
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,277 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,170 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,958 रुपये हो गई है.

कोलकाता
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,277 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,170 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,958 रुपये हो गई है.

चेन्नई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,309 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,200 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,100 रुपये हो गई है.

