व्यापार > सोने की कीमत में भारी गिरावट, अब ज्वेलरी स्टॉक्स पर है निवेशकों की नजर, जानें कौन देगा दमदार रिटर्न

Jewellery Stocks India: हाल ही में सोने की कीमतों में गिरावट के बाद कौन से सोने के आभूषण स्टॉक में उछाल आ सकता है? जानें इसको लेकर ब्रोकरेज हाउस ने की बड़ी भविष्यवाणी.

By: Divyanshi Singh | Published: October 23, 2025 12:12:20 PM IST

Gold Price: सोने की कीमतें चर्चा का विषय बनी हुई हैं. बिना किसी खास कारण के सोने की कीमतों में अचानक 5% की गिरावट ने निवेशकों का ध्यान खींच लिया है. दिवाली और भाई दूज के त्योहारी खरीदारी के बीच जब सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे आईं, तो अब सवाल यह है कि इसका असर गोल्ड ज्वेलरी स्टॉक्स पर क्या होगा?

पिछले एक साल में सोने की कीमत और गोल्ड ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों के प्रदर्शन के बीच एक स्पष्ट अंतर देखा गया है. जहां इस साल सोने की कीमतों में 50% से ज्यादा की तेजी आई है, वहीं जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर के शेयरों में ऐसा उछाल नहीं दिखा. वास्तव में, पिछले एक साल में कई कंपनियों जैसे Senco Gold के शेयर करीब 50% तक गिर गए हैं, जबकि Kalyan Jewellers और PC Jewellers ने भी करीब 30% की गिरावट देखी है.

आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख गोल्ड ज्वेलरी स्टॉक्स पर, जिन पर प्रमुख ब्रोकरेज हाउस का ध्यान  है और उनकी आगे की कीमतों को लेकर भविष्यवाणियां क्या हैं.

PN Gadgil: 31% तक बढ़त की संभावना

प्रमुख ब्रोकरेज हाउस जैसे Motilal Oswal और Nuvama ने इस स्टॉक पर Buy रेटिंग दी है. Motilal Oswal का अनुमान है कि आगे स्टॉक में लगभग 24% की बढ़त हो सकती है और उन्होंने 12 महीने का प्राइस टारगेट ₹825 प्रति शेयर तय किया है. Nuvama ने ₹860 का टारगेट दिया है, जिसका मतलब है कि PN Gadgil के शेयर में 31% तक की बढ़त की संभावना है.

PN Gadgil Jewellers महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा संगठित ज्वेलर है. कंपनी की मजबूत स्टोर प्रोडक्टिविटी और क्षेत्रीय विशेषज्ञता इसके सकारात्मक प्रदर्शन का मुख्य कारण है. कंपनी महाराष्ट्र और उत्तरी राज्यों में अपने नेटवर्क का आक्रामक रूप से विस्तार कर रही है, जिससे Buy की सिफारिश को बल मिला है. इसके अलावा  कंपनी अपने पोर्टफोलियो को आधुनिक और हाई-मार्जिन स्टडेड ज्वेलरी से मजबूत कर रही है, जिससे राजस्व में सुधार हो रहा है.

Sky Gold & Diamond: 24% तक बढ़त की संभावना

यह एक और दिलचस्प स्टॉक है. पिछले एक साल में Sky Gold and Diamond का शेयर कुछ गिने-चुने जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर के शेयरों में से एक है, जिसने सकारात्मक रिटर्न दिया है. स्टॉक ने पिछले एक साल में 8% की बढ़त दर्ज की है. प्रमुख ब्रोकरेज हाउस Nuvama ने हाल ही में इस स्टॉक पर Buy रेटिंग दी है और ₹450 प्रति शेयर का टारगेट दिया है, जिसका मतलब है कि मौजूदा स्तर से 24% की बढ़त की संभावना है.

Nuvama के अनुसार, “Sky Gold एक अग्रणी B2B प्योर-प्ले डिजाइनर और गोल्ड ज्वेलरी निर्माता के रूप में उभर रहा है, जिसके ग्राहक भारत के प्रमुख ज्वेलरी रिटेल ब्रांड हैं.” उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में कंपनी द्वारा की गई क्षमता वृद्धि और नए कैटेगरी में अधिग्रहण इसे एक ऐसी कंपनी बनाते हैं जो मुख्य रूप से एक असंगठित सेक्टर के औपचारिककरण का सही उदाहरण है. भविष्य में कंपनी की कार्यक्षमता और विकास “एडवांस गोल्ड मॉडल” और कम कार्यशील पूंजी वाले एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ाने से आएगा.

Senco Gold: 13% तक बढ़त की संभावना

Senco Gold का शेयर पिछले एक साल में सबसे ज्यादा गिरावट वाला रहा है, जेम्स और ज्वेलरी स्टॉक्स की सूची में यह सबसे अधिक नीचे गया है. वर्तमान रुझानों पर बोलते हुए Senco Gold & Diamonds के एमडी और सीईओ सुवंकर सेन ने बताया कि डिमांड साइड पर एक दिलचस्प बदलाव देखा गया है“स्टडेड और डायमंड ज्वेलरी लगातार लोकप्रिय हो रही है क्योंकि खरीदार अब भावनाओं के साथ-साथ वैल्यू पर भी ध्यान दे रहे हैं. डायमंड और प्लेटिनम ज्वेलरी की रोजमर्रा की पहनने वाली रेंज में भी अच्छी मांग है. हमारे पुराने गोल्ड एक्सचेंज स्कीम और सेविंग्स आधारित ऑफर्स ने युवा खरीदारों को आकर्षित किया है किशोर और पहली बार खरीदने वाले ग्राहक अपने माता-पिता को सोने को प्यार और निवेश दोनों के रूप में देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो इस साल 25-30% तक बढ़ गया है. हमने पुरुषों में भी खुद पर निवेश करने की प्रवृत्ति बढ़ते हुए देखी है.”

उन्होंने यह भी बताया कि अब ग्राहकों का ध्यान डिजाइन पर अधिक है और कम कैरेट वाले गोल्ड जैसे 9 कैरेट और 14 कैरेट की ज्वेलरी ग्राहकों को आकर्षित कर रही है. Motilal Oswal ने Senco Gold पर Neutral रेटिंग दी है.उन्होंने ₹385 प्रति शेयर का टारगेट तय किया है, जिसका मतलब है कि अगले 12 महीनों में लगभग 13% की बढ़त की संभावना है.

प्रमुख घरेलू ब्रोकरेज हाउस के अनुसार,“कंपनी ने अपने इन्वेंट्री को रणनीतिक रूप से तैयार किया है  त्योहारी और ब्राइडल कलेक्शन, हल्के वजन की ज्वेलरी, और 9 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी की शुरुआत कर ग्राहकों की बदलती पसंद के अनुसार खुद को ढाला है.”

उनका समग्र दृष्टिकोण Senco Gold के प्रति सकारात्मक है जो अनुकूल आर्थिक माहौल,जीएसटी कट के बाद बढ़ी हुई डिस्पोजेबल आय और मजबूत त्योहारी और शादी से जुड़ी मांग कारकों से समर्थित है 

सोना हुआ सस्ता, आज खरीदने का सबसे सही मौका!

Tags: gold price crashGold Rate Todayjewellery stocks IndiaSenco Gold share price
