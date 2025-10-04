लगातार तीसरे दिन भी सस्ता हुआ सोना, चांदी की कीमतों  ने भी आई गिरावट; चेक करें आज का रेट
लगातार तीसरे दिन भी सस्ता हुआ सोना, चांदी की कीमतों  ने भी आई गिरावट; चेक करें आज का रेट

Gold-Silver Rate Today 4 October: शनिवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. हालाँकि यह गिरावट मामूली है.

By: Ashish Rai | Published: October 4, 2025 4:42:38 PM IST

Gold-Silver Price Today
Gold-Silver Price Today

Gold-Silver Price Today: अमेरिका में चल रहे शटडाउन, अक्टूबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती और टैरिफ को लेकर तनाव के बीच, शनिवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. हालाँकि यह गिरावट मामूली है, लेकिन शनिवार को 24 कैरेट सोने के भाव में ₹65 की गिरावट आई. शुक्रवार को चांदी के भाव में ₹151 की गिरावट आई, जिससे आगामी त्योहारी सीजन से पहले उपभोक्ताओं के लिए खरीदारी का अच्छा मौका है.

सोने की कीमतें हाल ही में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुँची हैं। 30 सितंबर को, सोने की कीमतें लगभग ₹1,175 बढ़कर ₹1,17,516 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गईं. विशेषज्ञों का कहना है कि डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी, अमेरिकी शटडाउन से पैदा हुई अनिश्चितता और टैरिफ को लेकर तनाव के कारण सोने की कीमतों में तेजी आई है. हालाँकि, आने वाले महीनों में इसमें गिरावट की उम्मीद है.

आज सोने और चांदी की कीमत क्या है?

गुड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹65 घटकर ₹11,804 प्रति ग्राम हो गई है. इसी तरह, 22 कैरेट सोने की कीमत भी ₹60 घटकर ₹10,820 प्रति ग्राम हो गई है. 18 कैरेट सोने की कीमत ₹49 घटकर ₹8,853 प्रति ग्राम हो गई है.

हालांकि, शुक्रवार और शनिवार को कीमतों में गिरावट के बावजूद, सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास बनी हुई हैं. दशहरे के एक दिन बाद शुक्रवार को भारत में चांदी की कीमतों में भी मामूली गिरावट देखी गई. भारत में चांदी की कीमतों में ₹151 प्रति ग्राम और ₹151,000 प्रति किलोग्राम की गिरावट आई. दिलचस्प बात यह है कि भारत में सोने की कीमतों में गिरावट के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे निवेशकों के बीच सुरक्षित निवेश के रूप में इसकी मांग और बढ़ रही है.

 इन शहरों में आज सोने की रेट 

मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, केरल, बेंगलुरु और पुणे में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹11,940 प्रति ग्राम है. इन शहरों में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹10,945 प्रति ग्राम है. चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹11,946 है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹10,950 है. दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की अधिकतम कीमत ₹11,955 प्रति ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत ₹10,960 प्रति ग्राम है.

