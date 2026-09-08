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Gold Purity Check: सोने की चमक पर न जाएं! खरीदने से पहले जरूर चेक करें ये 5 चीजें

Gold Purity Check | Sone ki Shuddhta kaise Pahchane | 22 Carat gold ki Pahchan Jaise Karen: त्योहारों का मौसम आने में कुछ ही समय बाकी है. लाखों भारतीय धनतेरस से लेकर दिवाली पर सोना खरीदते हैं. कस्टमर शादियों के मौसम से पहले भी सोने की ज्वेलरी खरीद रहे हैं, क्योंकि यह भी जल्द ही शुरू होने वाला है.

By: Heena Khan | Last Updated: September 8, 2026 12:44:41 PM IST

Gold Purity Check
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Gold Purity Check | Sone ki Shuddhta kaise Pahchane | 22 Carat gold ki Pahchan Jaise Karen: त्योहारों का मौसम आने में कुछ ही समय बाकी है. लाखों भारतीय धनतेरस से लेकर दिवाली पर सोना खरीदते हैं. कस्टमर शादियों के मौसम से पहले भी सोने की ज्वेलरी खरीद रहे हैं, क्योंकि यह भी जल्द ही शुरू होने वाला है. धनतेरस और दिवाली को सोना खरीदने का शुभ मौका माना जाता है. अक्सर ऐसा होता है कि दिवाली और धनतेरस के समय सोने के दाम बढ़ जाते हैं. लेकिन फिर भी लोग सोना खरीदते हैं.  भारत में, कस्टमर आमतौर पर फिजिकल सोने, जैसे ज्वेलरी, सिक्के, या बार में इन्वेस्ट करते हैं. हालांकि, इस साल कीमतों में उछाल के कारण, लोग 9 कैरेट सोना जैसा अशुद्ध सोना भी खरीद रहे हैं.

सोने में मौजूद अशुद्धियों की वजह से, ताकि सस्टेनेबल प्राइसिंग को फॉलो किया जा सके, खरीदार सोने की ज्वेलरी की शुद्धता को लेकर कन्फ्यूज हो गए हैं. सोने की शुद्धता आमतौर पर हॉलमार्किंग से चेक की जाती है. यहां बताया गया है कि खरीदने से पहले अपने सोने की शुद्धता और हॉलमार्क कैसे चेक करें.

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सोने की शुद्धता कैसे चेक करें?

हॉलमार्क: भारत में, ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) सोने को हॉलमार्क स्टैम्प से सर्टिफ़ाई करता है. अगर आपको 916 जैसा कोई गोल्ड हॉलमार्क नंबर दिखता है, तो आप सोने की शुद्धता के बारे में पक्का हो सकते हैं. हॉलमार्किंग एक ज़रूरी सिस्टम है जिसे सभी ज्वैलर्स को सोना बेचने से पहले फॉलो करना होता है, और यह इसकी शुद्धता को वेरिफ़ाई करने के लिए एक सर्टिफ़िकेट का काम करता है.

एसिड टेस्ट: सोने की शुद्धता चेक करने का यह तरीका ज्वैलर्स के बीच बहुत पॉपुलर है. पत्थर से रगड़ने के बाद सोने की सतह पर एक छोटी सी खरोंच पर नाइट्रिक एसिड की एक बूंद का इस्तेमाल किया जाता है. रिएक्शन से शुद्धता का पता चलता है.

मैग्नेट टेस्ट: सोना नॉन-मैग्नेटिक होता है, इसलिए आप सोने के पास एक मज़बूत मैग्नेट रखकर आसानी से फ़र्क बता पाएंगे. अगर सोना मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होता है, तो वह अशुद्ध है.

इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग: इलेक्ट्रॉनिक टेस्टर इस्तेमाल में आसान टूल हैं जो सोने की कंडक्टिविटी चेक करके उसकी प्योरिटी पता कर सकते हैं. वे सोने के रेजिस्टेंस से मेल खाने वाली सोने की चीज़ों, जैसे 14K या 18K, को इलेक्ट्रिक चार्ज भेजते हैं.

फायर एसे मेथड: यह सोने की टेस्टिंग का सबसे भरोसेमंद तरीका है. इस मेथड में सोने को पिघलाकर उसके कंटेंट को एनालाइज़ किया जाता है. हालांकि यह बहुत एक्यूरेट है, लेकिन फायर एसे मेथड से थोड़ा सोना खराब हो जाता है.

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Tags: gold newsGold Price
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