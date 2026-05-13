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Gold-Silver Import Duty: अब खरीद के दिखाइए सोना! सरकार के फैसले से कीमतों में लगी आग, 1.71 लाख पहुंचेगा दाम

Gold import duty in india: सोने-चांदी की कीमतों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! सरकार के एक बड़े फैसले ने रातों-रात बाजार में हलचल मचा दी है. क्या अब सोना खरीदना आम आदमी के बस की बात नहीं? पूरी रिपोर्ट देखें.

By: Shivani Singh | Published: May 13, 2026 12:01:49 PM IST

Gold-Silver Import Duty: अब खरीद के दिखाइए सोना! सरकार के फैसले से कीमतों में लगी आग, 1.71 लाख पहुंचेगा दाम


Gold-Silver Import Duty Hike: हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि एक साल तक आप सभी सोना की खरीददारी ना करें, चाहे कोई भी तीज, त्योहार या शादी-विवाह हो लेकिन कुछ लोगों ने PM मोदी की इस अपील से आपत्ति जताई थी जिसके बाद अब सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे सोना आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा और इसकी खरीददारी स्वाभिक रूप से कम हो सकती है. दरअसल भारत सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क (Import Duty) में भारी बढ़ोतरी कर दी है. ड्यूटी को लगभग 6% से बढ़ाकर अब सीधा 15% कर दिया गया है. इस फैसले का सीधा असर हमारी जेब पर पड़ने वाला है, क्योंकि इससे घरेलू बाजार में सोने के दाम तेजी से बढ़ेंगे और ज्वेलरी कंपनियों के लिए भी कुछ समय की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं.

1. ड्यूटी में कितना और कैसे हुआ बदलाव?

पहले सोने और चांदी के आयात पर कुल 6% के करीब टैक्स लगता था (5% बेसिक कस्टम ड्यूटी + 1% कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस). अब इसे बदलकर 15% कर दिया गया है. बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 10% कर दी गई. कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास सेस (AIDC) 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया. इसके अलावा, UAE से एक फिक्स कोटे के तहत आने वाले सोने पर जो रियायत मिलती थी, उस ड्यूटी को भी सरकार ने बढ़ा दिया है.

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2. सरकार ने ऐसा क्यों किया?

सरकार के इस कड़े कदम के पीछे मुख्य वजह रुपये की कीमत को स्थिर रखना और व्यापार घाटे को कम करना है. जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है, तो बाहर से सोना मंगाना महंगा हो जाता है. सरकार चाहती है कि लोग सोने में निवेश कम करें ताकि विदेशी मुद्रा बाहर न जाए. माना जा रहा है कि यह एक अस्थाई कदम है, जो वैश्विक बाजारों में चल रही अनिश्चितता को देखते हुए उठाया गया है.

3. आपके शहर में सोने-चांदी के भाव पर क्या असर होगा?

आयात शुल्क में 9% की सीधी बढ़त का मतलब है कि घरेलू बाजार में कीमतें आसमान छुएंगी. एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोना (Gold) MCX पर जून वायदा 1,60,000 से 1,68,500 के दायरे में रह सकता है. अगर कीमतें 1,68,500 के पार गईं, तो यह 1,71,000 तक भी पहुँच सकता है. चांदी के 3,00,000 से 3,05,000 के स्तर तक पहुँचने की संभावना है.

4. ज्वेलरी कंपनियों और ग्राहकों पर प्रभाव

ज्वेलरी कारोबार के लिए यह खबर थोड़ी चिंताजनक है. कीमतें अचानक बढ़ने से आम ग्राहक खरीदारी कम कर सकता है, जिससे कंपनियों की बिक्री पर असर पड़ेगा. हालांकि, भारत में शादियों और शुभ अवसरों पर सोना खरीदना एक परंपरा है. इसलिए माना जा रहा है कि ‘जरूरत वाली खरीदारी’ जारी रहेगी, भले ही लोग निवेश के लिए सोना कम खरीदें.

5. ग्लोबल मार्केट का हाल

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी स्थिति काफी पेचीदा बनी हुई है. डॉलर की मजबूती और बढ़ते ट्रेजरी यील्ड के कारण ग्लोबल मार्केट में सोने पर दबाव है. स्पॉट गोल्ड $4,650 तक नीचे आ सकता है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने महंगाई की चिंता बढ़ा दी है. इस वजह से अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना अब सिर्फ 5% रह गई है.

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खत्म न होने के कारण ‘सेफ हेवन’ (सुरक्षित निवेश) के रूप में सोने की डिमांड बनी हुई है, जो कीमतों को एक हद से नीचे नहीं गिरने देगी. अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बजट थोड़ा बढ़ा लीजिए. सरकार के इस फैसले से आने वाले दिनों में सराफा बाजारों में काफी हलचल देखने को मिलेगी.

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