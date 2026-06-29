Indian Households Selling Old Gold: भारतीयों में क्यों मची सोना बेचने की होड़? क्या गिरने वाले हैं दाम, जानें वजह

सोने की कीमतों में आई रिकॉर्ड तेजी के बाद अब कई भारतीय परिवार अपने पुराने गहने बेचकर मुनाफा कमाने में लगे हैं. वजह बड़ी सीधी है, लोगों को डर है कि आने वाले महीनों में सोने के दाम और गिर सकते हैं, जिससे उनके गहनों की वैल्यू कम हो जाएगी.

पुराने सोने को बेचने की मची होड़

ऑल-टाइम हाई पर पहुंचने के बाद सोने की कीमतों में थोड़ी नरमी आई है. शुक्रवार की सुबह MCX पर सोना अपने पीक से गिरकर करीब 1,44,199 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था.

‘इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन’ (IBJA) के मुताबिक, अप्रैल-जून की तिमाही में भारतीयों ने करीब 50 टन पुराना सोना बेचा. पिछले साल इसी तिमाही के मुकाबले इसमें 43% का भारी उछाल देखा गया है. कई ग्राहकों को लग रहा है कि सोना अपने उच्चतम स्तर को छू चुका है और अब यह नीचे ही जाएगा.

‘इकोनॉमिक टाइम्स’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, जहां हाल ही में सोना करीब 1.4 लाख प्रति 10 ग्राम पर था, वहीं बाजार को उम्मीद है कि यह गिरकर 1.2 लाख तक आ सकता है. यही वजह है कि कई परिवार अपने पास सोना दबाकर रखने के बजाय उसे बेचकर कैश निकालना बेहतर समझ रहे हैं.

लोग आखिर क्यों बेच रहे हैं अपने गहने?

सुरेंद्र मेहता, राष्ट्रीय सचिव, IBJA के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता का कहना है, ‘भारतीय उपभोक्ता सोने की ऊंची कीमतों का फायदा उठाकर उसे कैश में बदल रहे हैं.’ उन्होंने आगे बताया कि कीमतों में और गिरावट आने की आशंका की वजह से लोग सोना बेचकर अपना मुनाफा पक्का कर रहे हैं. कई परिवारों के लिए लॉकरों में बेकार पड़े पुराने गहने, इस शानदार दाम पर कैश कमाने का एक बेहतरीन जरिया बन गए हैं.

वैश्विक कारणों का भी दिख रहा है असर

सोने की कीमतों पर यह दबाव सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में है. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसका असर सोने पर पड़ा है. साथ ही, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की उम्मीदों ने भी सोने की चमक थोड़ी फीकी की है. दरअसल, जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो लोग सोने जैसी बिना फिक्स्ड रिटर्न वाली चीजों के बजाय उन जगहों पर पैसा लगाना पसंद करते हैं जहां तय ब्याज मिल रहा हो.

गोल्ड रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री की चांदी

पुराने सोने की इस बिक्री से भारत के संगठित गोल्ड रीसाइक्लिंग उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिल रहा है. जो पुराना सोना अलमारियों और बैंक लॉकरों में बंद पड़ा था, वह अब साफ होकर शुद्ध सोने के रूप में वापस ज्वैलरी निर्माताओं के पास पहुंच रहा है. ‘मुथूट एक्ज़िम’ ने अपने 100 से अधिक ‘गोल्ड पॉइंट्स’ के नेटवर्क पर पुराने सोने की वॉल्यूम में 40% की बढ़ोतरी दर्ज की है. कंपनी के सीईओ केयूर शाह ने बताया, ‘अब ग्राहक संगठित और पारदर्शी तरीकों से अपने बेकार पड़े सोने को कैश में बदलने में काफी सहज महसूस कर रहे हैं’

भारत के लिए रीसाइक्लिंग क्यों जरूरी है?

आयात पर निर्भरता कम होगी: भारत दुनिया में सोने के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है, लेकिन अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना बाहर से मंगवाता है. वित्त वर्ष 2026 में भारत ने करीब 72.4 अरब डॉलर का सोना इम्पोर्ट किया था. साल 2025 में रीसायकल किए गए सोने का योगदान 125-150 टन था. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही ट्रेंड रहा, तो इस साल यह आंकड़ा 200-250 टन तक पहुंच सकता है. अनुमान है कि भारतीय परिवारों के पास करीब 30,000 टन सोना है. जानकारों का कहना है कि अगर इस सोने की रीसाइक्लिंग सही तरीके से हो, तो देश की विदेशों पर निर्भरता बहुत कम हो जाएगी.

तो क्या आपको भी अपना सोना बेच देना चाहिए?

पुराने सोने की ताबड़तोड़ बिक्री से साफ है कि लोग इस ऊंचे दाम का फायदा उठा रहे हैं. हालांकि, फाइनेंशियल प्लानर्स का कहना है कि सोना बेचने का फैसला बाजार के उतार-चढ़ाव को देखकर नहीं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से लेना चाहिए.

अगर आपके पास ऐसे पुराने गहने हैं जो अब किसी काम के नहीं हैं, तो उन्हें कैश में बदलने का यह एक अच्छा मौका हो सकता है. लेकिन अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो सोने को अपने पास बनाए रखना ही समझदारी है, क्योंकि महंगाई, दुनिया के आपसी तनाव और बाजार के उतार-चढ़ाव के समय सोना हमेशा सबसे सुरक्षित साथी साबित होता है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. बाजार में जोखिम शामिल हैं, इसलिए निवेश करने या सोना बेचने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें.