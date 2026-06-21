Home > व्यापार > ईरान-इजरायल जंग के बीच औंधे मुंह गिरा सोना: अभी ₹1.45 लाख, साल के अंत में ₹2 लाख पार? अगले 3 महीने बेस्ट, पर ज़रा संभलकर!

ईरान-इजरायल जंग के बीच औंधे मुंह गिरा सोना: अभी ₹1.45 लाख, साल के अंत में ₹2 लाख पार? अगले 3 महीने बेस्ट, पर ज़रा संभलकर!

ईरान-इजराइल-अमेरिका के बीच जंग छिड़ने के एक दिन पहले यानी 27 फरवरी को भाकत में सोने के भाव ₹1.60 लाख प्रति 10 ग्राम थे, जबकि 19 जून के युद्धविराम के बाद सोने की कीमत ₹1.45 लाख प्रति 10 ग्राम पर थम गई हैं. 10% की गिरावट को देखते हुए लोग सोना खरीदने का मन बना रहे हैं लेकिन एक्सपर्ट का अनुमान है कि साल के अंत तक स्थिति बदल जाएगी. जानिए कब सोना खरीदने पर मिल सकती है राहत-

By: Kajal Jain | Published: June 21, 2026 2:13:57 PM IST

ईरान-इजरायल जंग के बीच औंधे मुंह गिरा सोना: अभी ₹1.45 लाख, साल के अंत में ₹2 लाख पार? अगले 3 महीने बेस्ट, पर ज़रा संभलकर!
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ईरान, इस्राइल और अमेरिका के बीच चल रहे बड़े भू-राजनीतिक तनाव ने शेयर मार्केट से लेकर वैश्विक गोल्ड मार्केट तक सबको हिला कर रख दिया है. लेकिन इस बार सोने की कीमतों ने लोगों को थोड़ा हैरान किया है. वैश्विक संघर्षों के बीच सोने की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है. एक तरफ सोने को सुरक्षित निवेश मानते हैं तो वहीं साल के अंत तक इसकी कीमतों में 40 फीसदी तक बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है. समझते हैं कि सोने की कीमतों के साथ क्या खेल चल रहा है, ये क्यों गिरा और आपको इस वक्त क्या करना चाहिए.

सोने की कीमतों में गिरावट

ईरान-इजराइल और अमेरिका के बीच संघर्ष की शुरुआत से एक दिन पहले यानी 27 फरवरी को भारत में सोने की कीमत ₹1,60,000 प्रति 10 ग्राम थी. 19 जून को युद्धविराम के एक दिन बाद सोने की कीमत ₹1,45,000 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. 27 फरवरी से 19 जून 2026 के बीच सोने की कीमतों में 10%, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में 20 फीसदी तक गिरावट दर्ज की गई है. सोने की कीमतों में इस तरह की राहत को लोग निवेश का अवसर समझ रहे हैं. लेकिन रुझानों को लेकर अमेरिकी बैंकिंग संस्थान जेपी मॉर्गन ने भी अपनी राय रखी है. जेपी मॉर्गन का कहना है कि साल 2026 तक सोने की कीमतों में 60% तक इजाफा हो सकता है.

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पहले घटे दाम, फिर बढ़े: अभी खरीदें या नहीं?

जैसे ही सोने की कीमतों में राहत देखने को मिलती है तो लोग इसे खरीदने पर जोर देते हैं. ऐसे में मांग बढ़ती है और फिर कीमतें भी बढ़ने लगती हैं.

क्यों घटी सोने की कीमतें

दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक बाजार में सोने की कीमतें डॉलर में तय होती है. जब डॉलर मजबूत होगा तो सोना भी महंगा होगा. ऐसे में लोग सोना कम खरीदते हैं. इससे डिमांड कम होने लगती है. रिपोर्ट के अनुसार, ईरान संघर्ष के बाद डॉलर का इंडेक्स 3% तक बढ़ गया. क्योंकि भारत डॉलर के बदले सोना खरीदता है, इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है. डॉलर की वैल्यू ज्यादा है इसलिए इंपोर्ट बिल भी ज्यादा हो गया. इससे सोने की डिमांड कम हो गई और अपने आप कीमत कम हो गईं.

क्या गोल्ड पर रिस्क बढ़ रहा है?

इस रिपोर्ट में बताया है कि भारत में साल 2025 से 2026 के बीच सोने कीकीमतों में 74% तक उछाल आया था. क्योंकि सोने और चांदी जैसी धातुओं की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल आने बाद गिरावट की आशंका रहती है तो जब सोना हाईएस्ट पहुंचा तो लोगों ने प्रॉफिट बचाने के लिए जमकर सोना बेचा. इससे सोने के दाम गिर गए. गोल्ड की तुलना में डॉलर ज्यादा मजबूत हुआ है.ब्रिटेन की प्रोग्रेसिव इकॉनोमिक फोरम के मेंबर जेम्स मीडवे का मानना है कि सोना अब उतना सेफ एसेट नहीं रहा जैसा दो साल पहले था. यह अब सट्टा बेस्ट एसेट बन गया है. देशों के सेंट्रल बैंक ने सोने की खरीददारी कम कर दी है और बड़े इन्वेस्टर भी सोने की अस्थिरता से डरे हुए हैं.

भारत ने क्यों रोकी सोने की खरीद?

भारत में गोल्ड मार्केट के बड़े खरीददारों ने सोने की खरीद पर अस्थाई ब्रेक लगा दिया है. एक्सपर्ट का कहना है कि दिसंबर 2025 में भारत ने 4.13 डॉलर का गोल्ड इंपोर्ट किया था जबकि जनवरी तक बढ़कर 12.07 डॉलर हो गया था. इससे गोल्ड का पर्याप्त स्टॉक इकट्ठा हो गया. क्योंकि सोने की घरेलू मांग कम है इसलिए व्यापारी भी अब सोने का स्टॉक ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते.

साल के अंत तक ₹2 लाख पहुंचेगा सोना?

जेपी मॉर्गन समेत कई बड़ी बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएं सोने की कीमतों में दोबारा उछाल का अनुमान लगा रही हैं. जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि साल 2027 तक सोने की कीमत 6,500 डॉलर तक पहुंच सकती हैं. इसमें 20% से 40% उछाल की आशंका जताई है. इस हिसाब से समझें तो 20 फीसदी बढ़त के साथ सोना ₹1.74 लाख प्रति 10 ग्राम, 30 फीसदी बढ़त के साथ ₹1.88 लाख प्रति 10 ग्राम और 40 फीसदी उछाल आते ही सोने की कीमतें 2 लाख पार कर जाएंगी.

क्या है सोने की कीमतों में उछाल का कारण?

साल 2027 तक सोने की बढ़ती कीमतों के पीछे अलग-अलग देशों के सेंट्रल बैंकों द्वारा लगातार हो रही सोने की खरीद जिम्मेदार हो सकती है.

साल 2022: रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच यूएस ने यूरोपियन देशों के साथ रूस के 3000 बिलियन डॉलर के फॉरेन रिजर्व पर रोक लगा दी.
इससे दुनिया का भरोसा डॉलर में कम हुआ. फॉरेन रिजर्व को दूसरी करेंसी में शिफ्ट किया जाने लगा. लोग सोना इकट्ठा करने लगे. इससे सोने की मांग और कीमत बढ़ी.
2025-26: वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने बताया कि दुनिया की तमाम सेंट्रल बैंकों ने लगातार 900 टन सोना खरीदा है.
2026: तब से अब तक चीन ने धड़ाधड़ सोना खरीदा है. फरवरी 2025 तक हर महीने 1 टन सोने की खरीद हुई है. मार्च में 5 टन और अप्रैल में 8 टन सोना खरीदा है.
2027: चीन की देखा-देखी अन्य देशों की बैंकों ने भी सोने की खरीद पर जोर दिया है जिससे साल के अंत तक डिमांड बढ़ जाएगी और सोने की कीमतों में एक बार फिर रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी.

फिर सोना खरीदें या नहीं?

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में शेयर मार्केट, गोल्ड और कमोडिटीज से जुड़े एनालिसिस देने वाली फर्म केडिया एडवायजरी का कहना है रि अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने 17 जून को ब्याज दर बढ़ाने के संकेत दिए हैं. इस कंडीशन में डॉलर और बॉन्ड्स में निवेश ज्यादा होता है. इसलिए सोने के दाम कुछ हद तक गिर सकते हैं. इसलिए अगले 1 से 3 महीने में सोना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद सकते हैं. इसके बाद सोने की कीमतों में आश्चर्यजनक इजाफा देखने को मिल सकता है.

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Tags: Gold PriceGold Price Fall IndiaRight Time to Buy Gold
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