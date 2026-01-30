Gold Prices Today 30 January 2026: निवेशकों में हड़कंप, गिरे या फिर बढ़े सोने के दाम; फटाफट नोट कर लें ताजा रेट्स

Gold Prices Today 30 January 2026: वैश्चिक स्तर आई अस्थिरता के चलते सोना और चांदी जनवरी, 2026 के अंतिम दिनों में भी निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है. सोने के दामों में बीच-बीच में हल्की गिरावट देखने को मिल जाती है, लेकिन यह लगातार कीमतों में बढ़त बनाए गए है. इस बीच शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) को सोना और चांदी की कीमतों में फिर उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. सोने के दाम में शुक्रवार को गिरावट देखी गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुक्रवार को हाजिर सोने के भाव में 0.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. भारत ही नहीं एशियाई कारोबार में भी शुरुआती दौर में सोने की कीमतों में कमी दर्ज की गई. बाजारों के जानकारों की मानें तो सोने की अधिक मांग के चलते और मुनाफावसूली के बीच सोने के दामों में कमी आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुक्रवार को हाजिर सोना (Spot Gold) 0.5 प्रतिशत गिरकर 5,342.70 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. कुल मिलाकर सोने के दाम में शुक्रवार सुबह करीब 7,000 रुपये की गिरावट देखी गई. उधरर, सर्राफा बाजार की बात करें तो सोने की कीमत 1,78,860 रुपये/10 ग्राम पर रही, वहीं 22 कैरेट गोल्‍ड 1,63,960 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

बढ़े सोने के दाम

उधर, कुछ देर बाद शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) को भारत में सोने की कीमतों में बड़ी तेजी के साथ रिकॉर्ड उछाल आया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 24 कैरेट सोने (10 ग्राम) की कीमत 1.63 लाख के पार पहुंच गई वहीं 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) करीब 1.4 लाख रुपये से 1.5 लाख रुपये के बीच व्यापार कर रहा है. जानकारों की मानें तो वैश्विक तनाव और डॉलर के मुकाबले रुपये की रिकॉर्ड कमजोरी के कारण कीमतों में यह भारी बढ़ोतरी देखी गई है. यह सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है.



शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)

दिल्ली 170770 रुपये 156550 रुपये 128120 रुपये

मुंबई 170620 रुपये 156400 रुपये 127970 रुपये

कोलकाता 170620 रुपये 156400 रुपये 127970 रुपये

चेन्नई 176730 रुपये 162000 रुपये 135000 रुपये

पटना 170670 रुपये 156450 रुपये 128020 रुपये

अहमदाबाद 170670 रुपये 156450 रुपये 128020 रुपये

जयपुर 170770 रुपये 156550 रुपये 128120 रुपये

बेंगलुरु 170620 रुपये 156400 रुपये 127970 रुपये

हैदराबाद 170620 रुपये 156400 रुपये 127970 रुपये

लखनऊ 170770 रुपये 156550 रुपये 128120 रुपये

22 और 24 कैरेट सोने के दाम

24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 1,61,860 रुपये से 1,79,000 रुपये के बीच है. उधर, 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम के दाम 1,41,348 रुपये से 1,43,550 रुपये के बीच है. दिल्ली की बात करें तो यहां पर 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत लगभग 1,41,348 रुपये है, वहीं चेन्नई,मुंबई और कोलकाता में सोने की कीमतें 1.6 लाख से ऊपर बनी हुई हैं.