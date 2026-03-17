Gold Price Today 17 March 2026: गोल्ड लवर्स के लिए खुशखबरी! कीमतों में आई गिरावट, जानें अपने शहर के भाव

Gold Price Today 17 March 2026 | Gold Rate Today | Aaj ka Sone Ka Bhav: मंगलवार को सोने की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई, जबकि वैश्विक संकेत मिले-जुले रहे. कमज़ोर अमेरिकी डॉलर ने बुलियन को कुछ सहारा दिया, लेकिन तेल की बढ़ती कीमतों और मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण बाज़ार सतर्क रहे. अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, स्पॉट गोल्ड $5,008 प्रति औंस के करीब रहा, जबकि एशियाई घंटों के दौरान चांदी 0.21 प्रतिशत गिरकर $80.5 प्रति औंस पर आ गई. कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं, क्योंकि निवेशक अमेरिका, इज़राइल और ईरान से जुड़े मध्य पूर्व संघर्ष के घटनाक्रम पर नज़र रखे हुए थे.

डॉलर इंडेक्स में गिरावट

शुरुआत में गिरने के बाद तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं, क्योंकि व्यापारियों ने आपातकालीन भंडार जारी करने के कदम की तुलना प्रमुख ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर मंडरा रहे नए खतरों से की. साथ ही, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में लगभग 0.6 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे आमतौर पर सोने को सहारा मिलता है. हालाँकि, तेल की बढ़ती कीमतों ने मुद्रास्फीति (महंगाई) का डर भी बढ़ा दिया है. इससे इस बात की उम्मीद कम हो गई है कि अमेरिकी फेडरल रिज़र्व जल्द ही कभी भी ब्याज दरें घटाएगा. दरों में कटौती की संभावना कम होने से आमतौर पर सोने की कीमतों में बढ़त सीमित हो जाती है.

शहर 24K सोना (10 ग्राम) 22K सोना (10 ग्राम दिल्ली Rs 1,57,560 Rs 1,44,440 मुंबई Rs 1,57,410 Rs 1,44,290 कोलकाता Rs 1,57,410 | Rs 1,44,290 बेंगलुरु Rs 1,57,410 Rs 1,44,290 हैदराबाद Rs 1,57,410 Rs 1,44,290 चेन्नई Rs 1,60,470 Rs 1,47,090

क्या आपको अभी सोना खरीदना चाहिए?

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोना अभी भी एक बड़ी रेंज में बना हुआ है. यह मुख्य सपोर्ट लेवल से ऊपर बना हुआ है, लेकिन इसमें मज़बूत तेज़ी तभी आएगी जब यह अहम रेजिस्टेंस ज़ोन को पार कर लेगा. चाँदी भी एक तय दायरे के अंदर ही चल रही है. हालाँकि, कम समय के लिए इसमें उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता के कारण ‘सेफ़-हेवन’ (सुरक्षित निवेश) की माँग से इसके कुल रुझान को अभी भी सहारा मिल रहा है.

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