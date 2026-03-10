Gold Price Today: सोने के दाम  बढ़े या घटे? हो गया ऐसा चमत्कार, जो आपकी सोच से भी बिलकुल परे

Gold Price Today: महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय पैसे बचाने के अपने प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से सोने को कई सालों से सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट में से एक माना जाता रहा है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते टेंशन की वजह से मार्केट में उतार-चढ़ाव के बीच सोने और चांदी में रिकॉर्ड बढ़त देखी गई है. बढ़ती कीमतों ने इन्वेस्टर्स के बीच अनिश्चितता बढ़ा दी है, इसलिए कई लोगों ने जियोपॉलिटिकल रिस्क से कुछ स्टेबिलिटी पाने की कोशिश में ट्रेडिशनल सेफ-हेवन एसेट्स की ओर रुख किया है.

आज बड़े शहरों में सोने के रेट

भारत में सोने की कीमत ग्लोबल और लोकल दोनों वजहों से तय होती है. सोने की इंटरनेशनल कीमत, U.S. डॉलर की बढ़त, और ज्वेलरी की लोकल खपत, खासकर छुट्टियों के आसपास, ये सभी सोने की असली कीमत तय करते हैं. इसलिए, भारत में खरीदार को ऐसी लिस्टिंग से निपटना पड़ता है जो बड़े आर्थिक वजहों और सीज़नल मार्केट वजहों के आधार पर अलग-अलग होती हैं.

24 कैरेट सोने का भाव

आज भारत में 24 कैरेट सोने का भाव Rs 16167 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने का भाव Rs 14,819 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने का भाव Rs 12,215 प्रति ग्राम है. पिछले कुछ दिनों में सोने के भाव में उतार-चढ़ाव देखा गया है. 18, 22 और 24 कैरेट सोने के भाव में कल के 1 ग्राम सोने के भाव से थोड़ा बदलाव आया है. कल प्रति ग्राम भाव (24 कैरेट सोने का रेट प्रति ग्राम) Rs 16,168 था, जो आज Rs 16,167 में Re 1 बदलाव दिखाता है.