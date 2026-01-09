Gold Price Today: सोने की चाल ने बढ़ाई टेंशन! खरीदारी से पहले निवेशक कर रहे दोबारा सोच

Gold Price Today: सोने का भाव इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे. जबकि फेस्टिवल्स और शादी की खरीदारी बढ़ रही है सोने की कीमत में भी बढ़ोतरी रुकने का नाम नहीं ले रही. जिससे लोगों के लिए सोना खरीदना मुश्किल हो गया है. पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और शादी का सीजन करीब है तो लोगों की चिंता बढ़ गई है और सोने के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. (9 जनवरी 2026 ) 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत 1,38,710 रुपये हो गई.

जानिए 9 जनवरी 2026 का ताजा Gold भाव आपके शहर में क्या है

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,886 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,730 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,418 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,871 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,715 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,403 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,871 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,715 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,403 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,871 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,715 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,403 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,964 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,800 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,680 रुपये हो गई है.

लखनऊ

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,964 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,800 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,680 रुपये हो गई है.

जयपुर

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,964 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,800 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,680 रुपये हो गई है.