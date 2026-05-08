Gold Rate Today 8 May 2026: सोना खरीदने से पहले रुकिए! आज का भाव मिस किया तो जेब पर पड़ेगा बड़ा वार

Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai, 8 May 2026: रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए एक पेज का समझौता ज्ञापन (MOU) भेजा है. इसका मकसद औपचारिक तौर पर संघर्ष को खत्म करना और शायद, होर्मुज़ जलडमरूमध्य को धीरे-धीरे फिर से खोलने की अनुमति देना है. उम्मीद है कि तेहरान आने वाले दिनों में इस पर जवाब देगा उसने पुष्टि की है कि वह अमेरिका के शांति प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है. इस बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर व्यापक बातचीत बाद के चरण में होने की उम्मीद है. तेल की कीमतें गिर गईं जिससे महंगाई के दबाव को लेकर चिंताएं कम हुईं और यह उम्मीद भी कम हो गई कि केंद्रीय बैंकों को लंबे समय तक सख्त नीतियां बनाए रखने की ज़रूरत होगी. फिर भी फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ शिकागो के प्रेसिडेंट ऑस्टन गूल्सबी ने चेतावनी दी कि महंगाई लगातार नीचे की ओर नहीं जा रही है, जो अमेरिकी केंद्रीय बैंक के 2% के लक्ष्य की ओर हो बल्कि ट्रडिंग इकोनॉमिक्स के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से इसमें तेज़ी आई है.

आज भारत में सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है. 24 कैरेट सोने की कीमत अभी ₹1,52,680 प्रति 10 ग्राम है, कल इसकी कीमत ₹1,53,000 थी. सोने की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की चिंताएं बढ़ा दी हैं.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

दिल्ली के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,288 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,010 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,466 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,268 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 13,995 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,451 रुपये प्रति ग्राम है.

बेंगलुरु के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,268 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 13,995 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,451 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,268 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 13,995 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,451 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,384 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,102 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,772 रुपये प्रति ग्राम है.

लखनऊ के रेट:

आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,288 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,010 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,466 रुपये प्रति ग्राम है.

जयपुर के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,288 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,010 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,466 रुपये प्रति ग्राम है.