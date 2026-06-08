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Gold Rate Today 8 June 2026: सोने के दामों में बड़ा उलटफेर! खरीदारी से पहले जरूर जान लें आज का ताजा भाव

Gold Price 24,22,18 Carat Today 8 June 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: June 8, 2026 10:41:23 AM IST

आज सोने का भाव
आज सोने का भाव


Gold Rate Today 8 June 2026: 8 जून 2026 को ग्लोबल मार्केट में कमजोरी के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई. MCX पर सोने की कीमत ₹1,600 से ज्यादा गिरकर ₹1.54 लाख के स्तर से नीचे आ गई, जबकि चांदी की कीमतें ₹5,500 गिरकर ₹2,43,500 प्रति किलोग्राम से नीचे चली गईं. हालांकि ग्लोबल मार्केट में मिला-जुला रुख देखने को मिला. स्पॉट गोल्ड की कीमतें और गिरीं, जिससे यह 2026 के नए निचले स्तर पर पहुंच गया और $4,300 प्रति औंस के आसपास ट्रेड करता रहा. वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमतों में लगभग 0.51% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन यह $68 के अहम स्तर से नीचे ही ट्रेड करता रहा.
 

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

 
दिल्ली के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,184 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,920 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,392 रुपये प्रति ग्राम है.
 
मुंबई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,169 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,905 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,377 रुपये प्रति ग्राम है.
 
बेंगलुरु के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,169 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,905 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,377 रुपये प्रति ग्राम है.
 
कोलकाता के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,169 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,905 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,377 रुपये प्रति ग्राम है.
 
चेन्नई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,349 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,070 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,795 रुपये प्रति ग्राम है.
 
लखनऊ के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,184 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,920 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,392 रुपये प्रति ग्राम है.
 
जयपुर के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,184 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 13,920 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,392 रुपये प्रति ग्राम है.

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