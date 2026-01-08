Home > व्यापार > Gold Price Today: कीमतों में भारी गिरावट से चमका मौका, क्या अब सोना खरीदना सही?

Gold Price Today: कीमतों में भारी गिरावट से चमका मौका, क्या अब सोना खरीदना सही?

Gold Price Today: आज 8 जनवरी 2026 को सोना फिर सस्ता हुआ है आपके शहर में क्या चल रहा है नया भाव जानने के लिए पढ़ें पूरी रिपोर्ट

By: Anshika thakur | Published: January 8, 2026 10:14:15 AM IST

gold rate
gold rate


Gold Price Today: सोने के दाम आज में गिरावट आई है. शादी के सीजन में यह उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो सोना खरीदने की सोच रहे हैं क्योंकि अब उन्हें पहले से सस्ता दाम मिल सकता है यह कमी कब तक रहेगी कहना मुश्किल है. ऐसे में जिन लोगों को सोना खरीदना है उनके लिए यह सही समय हो सकता है क्योंकि रेट कभी भी बढ़ सकते हैं.

8 जनवरी 2026 को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,38,000 रुपये हो गई है और एक दिन पहले Gold का इसका रेट 1,38,270 रुपये था. कल से आज के रेट में गिरावट हुई हैं.

जानिए 8 जनवरी 2026  का ताजा Gold भाव आपके शहर में क्या हैं

दिल्ली 

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,815 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,655 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,365 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,800 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,650 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,350 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,800 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,650 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,350 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,800 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,650 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,350 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,909 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,750 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,640 रुपये हो गई है.

लखनऊ

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,815 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,655 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,365 रुपये हो गई है.

जयपुर

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,815 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,655 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,365 रुपये हो गई है.

