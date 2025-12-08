Home > व्यापार > Gold Price Today: सोना फिर चढ़ा! आज के दामों ने बढ़ाई खरीदारों की टेंशन

Gold Price Today: सोना फिर चढ़ा! आज के दामों ने बढ़ाई खरीदारों की टेंशन

Gold Price Today: आज 8 दिसंबर 2025 को लगातार गिरावट के बाद आज चमका सोना आपके शहर में क्या चल रहा है नया भाव जानने के लिए पढ़ें पूरी रिपोर्ट

By: Anshika thakur | Last Updated: December 8, 2025 10:22:16 AM IST

Gold Price Today: सोने का भाव इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे. जबकि फेस्टिवल्स और शादी की खरीदारी बढ़ रही है सोने की कीमत में भी बढ़ोतरी रुकने का नाम नहीं ले रही. जिससे लोगों के लिए सोना खरीदना मुश्किल हो गया है. पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और शादी का सीजन करीब है तो लोगों की चिंता बढ़ गई है और सोने के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. (8 दिसंबर 2025) 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत 1,30,420 रुपये हो गई.

जानिए 8 दिसंबर 2025 का ताजा Gold भाव आपके शहर

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,057 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,970 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,797 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,042 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,955 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,782 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,042 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,955 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,782 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,042 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,955 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,782 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,135 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,040 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,040 रुपये हो गई है.

लखनऊ

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,057 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,970 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,797 रुपये हो गई है.

जयपुर

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,057 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,970 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,797 रुपये हो गई है.

