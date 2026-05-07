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Gold Rate Today 7 May 2026: सोना खरीदने से पहले अलर्ट! आज का रेट नहीं देखा तो नुकसान पक्का

Gold Price 24,22,18 Carat Today 7 May 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: May 7, 2026 10:17:22 AM IST

सोने के ताजा दाम
सोने के ताजा दाम


Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai, 7 May 2026: अमेरिकी सेना ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य से दो अमेरिकी झंडे वाले जहाज़ों को सुरक्षित रूप से निकालते हुए ईरानी हमलों को नाकाम कर दिया. इसी बीच UAE ने ईरान द्वारा दागी गई क्रूज़ मिसाइलों को रोकने की जानकारी दी और अपने फुजैराह बंदरगाह पर लगी भीषण आग के लिए एक ईरानी ड्रोन हमले को जिम्मेदार ठहराया. ये घटनाक्रम राष्ट्रपति ट्रंप की उस योजना के बाद सामने आए, जिसमें होर्मुज़ जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू करने और फंसे हुए जहाजों को सहायता पहुंचाने का प्रस्ताव था. हालांकि ‘ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स’ के अनुसार, बढ़ते सुरक्षा जोखिमों के कारण जहाजों के मालिक अब भी सतर्क बने हुए हैं.

आज भारत में सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी देखी गई है. 24 कैरेट सोने की कीमत अभी ₹1,52,460 प्रति 10 ग्राम है, कल इसकी कीमत ₹1,52,130 थी. सोने की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की चिंताएं बढ़ा दी हैं. 

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जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

दिल्ली के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,239 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 13,990 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,449 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,246 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 13,975 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,434 रुपये प्रति ग्राम है.

बेंगलुरु के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,246 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 13,975 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,434 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,246 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 13,975 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,434 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,383 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,101 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,771 रुपये प्रति ग्राम है.

लखनऊ के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,239 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 13,990 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,449 रुपये प्रति ग्राम है.

जयपुर के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,239 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 13,990 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,449 रुपये प्रति ग्राम है.

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