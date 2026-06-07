Gold Rate Today 7 June 2026: सोना हुआ महंगा या सस्ता? खरीदारी से पहले जान लें आज के ताजा भाव

Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai, 7 June 2026: रविवार 7 जून को भारत के रिटेल मार्केट में सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. बड़े शहरों में 24-कैरेट और 22-कैरेट सोने की कीमतें ज़्यादातर स्थिर रहीं. घरेलू बुलियन मार्केट में चांदी की कीमतों में भी बहुत कम उतार-चढ़ाव देखा गया.

आज भारत में सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. 24 कैरेट सोने की कीमत अभी ₹1,52,730 प्रति 10 ग्राम है, कल इसकी कीमत ₹1,52,730 थी. सोने की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की चिंताएं बढ़ा दी हैं.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

दिल्ली के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,591 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,015 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,699 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,273 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,000 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,455 रुपये प्रति ग्राम है.

बेंगलुरु के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,273 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,000 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,455 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,273 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,000 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,455 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,491 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,200 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 12,910 रुपये प्रति ग्राम है.

लखनऊ के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,591 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,015 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,699 रुपये प्रति ग्राम है.

जयपुर के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,591 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,015 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,699 रुपये प्रति ग्राम है.