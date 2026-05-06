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Gold Rate Today 6 May 2026: सोने का बड़ा दांव! आज का रेट मिस किया तो सीधा लगेगा झटका

Gold Price 24,22,18 Carat Today 6 May 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: May 6, 2026 10:03:38 AM IST

सोने के ताजा दाम
सोने के ताजा दाम


Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai, 6 May 2026: अमेरिकी सेना ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य से दो अमेरिकी झंडे वाले जहाज़ों को सुरक्षित रूप से निकालते हुए ईरानी हमलों को नाकाम कर दिया. इसी बीच UAE ने ईरान द्वारा दागी गई क्रूज़ मिसाइलों को रोकने की जानकारी दी और अपने फुजैराह बंदरगाह पर लगी भीषण आग के लिए एक ईरानी ड्रोन हमले को जिम्मेदार ठहराया. ये घटनाक्रम राष्ट्रपति ट्रंप की उस योजना के बाद सामने आए, जिसमें होर्मुज़ जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू करने और फंसे हुए जहाजों को सहायता पहुंचाने का प्रस्ताव था. हालांकि ‘ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स’ के अनुसार, बढ़ते सुरक्षा जोखिमों के कारण जहाजों के मालिक अब भी सतर्क बने हुए हैं.

आज भारत में सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी देखी गई है. 24 कैरेट सोने की कीमत अभी ₹1,51,310 प्रति 10 ग्राम है, कल इसकी कीमत ₹1,49,180 थी. सोने की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की चिंताएं बढ़ा दी हैं. मगर आज गिरावट आई है.

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जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

दिल्ली के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,144 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 13,885 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,363 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,131 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 13,870 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,348 रुपये प्रति ग्राम है.

बेंगलुरु के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,131 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 13,870 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,348 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,131 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 13,870 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,348 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,328 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,050 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,720 रुपये प्रति ग्राम है.

लखनऊ के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,144 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 13,885 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,363 रुपये प्रति ग्राम है.

जयपुर के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,144 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 13,885 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,363 रुपये प्रति ग्राम है.

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