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Gold Rate Today 6 June 2026: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? पहले जान लें आज का गोल्ड रेट, वरना पड़ सकता है महंगा!

Gold Price 24,22,18 Carat Today 6 June 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: June 6, 2026 10:04:20 AM IST

सोने का भाव
सोने का भाव


Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai, 6 June 2026: अमेरिका में मजबूत जॉब डेटा, फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की उम्मीद, अमेरिका और ईरान के बीच तुरंत शांति समझौते की कमी और अहम ‘स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़’ जलमार्ग को लेकर लगातार बनी अनिश्चितता के कारण सोने की चमक फीकी पड़ गई है और 2026 में हुई सारी बढ़त खत्म हो गई है.
 
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को सोने की कीमत लगभग 3.6% गिरकर $4,315.35 प्रति औंस हो गई, जिससे साल भर की बढ़त खत्म हो गई. रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत लेबर मार्केट का मतलब है कि फेड ब्याज दरें बढ़ाने पर विचार कर सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि संघर्ष के कारण ऊर्जा और ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं. इसमें यह भी बताया गया है कि ज़्यादा ब्याज दरें आम तौर पर सोने जैसी कीमती धातुओं के लिए अच्छी नहीं होतीं, क्योंकि उनसे कोई रिटर्न (yield) नहीं मिलता.
 

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

 
दिल्ली के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,591 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,015 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,699 रुपये प्रति ग्राम है.
 
मुंबई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,273 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,000 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,455 रुपये प्रति ग्राम है.
 
बेंगलुरु के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,273 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,000 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,455 रुपये प्रति ग्राम है.
 
कोलकाता के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,273 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,000 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,455 रुपये प्रति ग्राम है.
 
चेन्नई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,419 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,200 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,910 रुपये प्रति ग्राम है.
 
लखनऊ के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,591 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,015 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,699 रुपये प्रति ग्राम है.
 
जयपुर के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,591 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,015 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,699 रुपये प्रति ग्राम है.

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