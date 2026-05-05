Gold Rate Today 5 May 2026: सोने ने खेल दिया बड़ा दांव! आज का रेट नहीं देखा तो हो सकता है सीधा नुकसान

Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai, 5 May 2026: मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और ऊर्जा आपूर्ति में संभावित रुकावटों की आशंकाओं के बीच, बाजार के प्रतिभागियों ने सुरक्षित-आश्रय वाली संपत्तियों (safe-haven assets) की ओर रुख किया है. इसके साथ ही अमेरिका में लगातार बनी हुई मुद्रास्फीति को लेकर चिंताओं ने इस उम्मीद को और मजबूत कर दिया है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व लंबे समय तक ब्याज दरों को ऊंचे स्तर पर बनाए रख सकता है.

आज भारत में सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है. 24 कैरेट सोने की कीमत अभी ₹1,49,180 प्रति 10 ग्राम है, कल इसकी कीमत ₹1,49,620 थी. सोने की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की चिंताएं बढ़ा दी हैं. मगर आज गिरावट आई है.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

दिल्ली के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 14,923 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 13,690 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,204 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 14,918 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 13,675 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,189 रुपये प्रति ग्राम है.

बेंगलुरु के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 14,918 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 13,675 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,189 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 14,918 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 13,675 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,189 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,077 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 13,820 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,530 रुपये प्रति ग्राम है.

लखनऊ के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 14,923 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 13,690 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,204 रुपये प्रति ग्राम है.

जयपुर के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 14,923 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 13,690 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,204 रुपये प्रति ग्राम है.