Home > व्यापार > Gold Price Today 5 June: आज कितना सस्ता या महंगा हुआ सोना? चेक करें नए भाव

Gold Price Today 5 June: आज कितना सस्ता या महंगा हुआ सोना? चेक करें नए भाव

Gold Price Today 5 June: MCX पर अगस्त फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने की कीमतें ₹1,58,598 प्रति 10 ग्राम पर खुलीं, जो इसके पिछले बंद भाव ₹1,59,547 से ₹949 या 0.59% कम है. MCX पर जुलाई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए चांदी का रेट ₹2,60,024 प्रति kg पर खुला, जो इसके पिछले बंद भाव ₹2,64,796 से ₹4,772 या 1.8% कम है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 5, 2026 11:39:42 AM IST

आज सोने का भाव
आज सोने का भाव


Gold Price Today 5 June: ग्लोबल बुलियन की कीमतों में कमजोरी और आज भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा से पहले, शुक्रवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भारत में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई. सुबह 9:05 बजे, MCX पर सोने की कीमतें ₹1,217 या 0.76% की गिरावट के साथ ₹1,58,330 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रही थीं. MCX पर चांदी की कीमतें ₹3,597 या 1.36% की गिरावट के साथ ₹2,61,199 प्रति kg पर ट्रेड कर रही थीं.

MCX पर अगस्त फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने की कीमतें ₹1,58,598 प्रति 10 ग्राम पर खुलीं, जो इसके पिछले बंद भाव ₹1,59,547 से ₹949 या 0.59% कम है. MCX पर जुलाई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए चांदी का रेट ₹2,60,024 प्रति kg पर खुला, जो इसके पिछले बंद भाव ₹2,64,796 से ₹4,772 या 1.8% कम है.

You Might Be Interested In

24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है?

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹156260 ₹143250 ₹117230
मुंबई ₹156110 ₹143100 ₹117080
कोलकाता ₹156110 ₹143100 ₹117080
चेन्नई ₹157970 ₹144800 ₹121600
पटना ₹156160 ₹143150 ₹117130
लखनऊ ₹156260 ₹143250 ₹117230
अयोध्या ₹156260 ₹143250 ₹117230
मेरठ ₹156260 ₹143250 ₹117230
कानपुर ₹156260 ₹143250 ₹117230
गाजियाबाद ₹156260 ₹143250 ₹117230
नोएडा ₹156260 ₹143250 ₹117230
गुरुग्राम ₹156260 ₹143250 ₹117230
चंडीगढ़ ₹156260 ₹143250 ₹117230
जयपुर ₹156260 ₹143250 ₹117230
लुधियाना ₹156260 ₹143250 ₹117230
गुवाहाटी ₹156110 ₹143100 ₹117080
जलगांव ₹156110 ₹143100 ₹117080
इंदौर ₹156160 ₹143150 ₹117130
अहमदाबाद ₹156160 ₹143150 ₹117130
वडोदरा ₹156160 ₹143150 ₹117130
सूरत ₹156160 ₹143150 ₹117130
पुणे ₹156110 ₹143100 ₹117080
नागपुर ₹156110 ₹143100 ₹117080
नासिक ₹156140 ₹143130 ₹117110
बैंगलोर ₹156110 ₹143100 ₹117080
भुवनेश्वर ₹156110 ₹143100 ₹117080
कटक ₹156110 ₹143100 ₹117080
रायपुर ₹156110 ₹143100 ₹117080
हैदराबाद ₹156110 ₹143100 ₹117080
केरल ₹156110 ₹143100 ₹117080

पिछले दिन सोने का क्या भाव था?

दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने के भाव में एक बार फिर उतार-चढ़ाव शुरू हो गया है. गुरुवार को कच्चे तेल के भाव में नरमी और पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रम को लेकर अनिश्चितता के चलते सोने के भाव में ₹700 की तेजी आई. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, दिल्ली में 99.9 प्रतिशत शुद्ध सोने का भाव ₹700 बढ़कर ₹1,60,300 प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गया. इस तेजी ने बुधवार को हुई ₹1,850 की गिरावट की कुछ हद तक भरपाई कर दी, जबकि मंगलवार को ₹1,050 की तेजी दर्ज की गई थी. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड करीब 1 प्रतिशत बढ़कर $4,471.79 प्रति औंस हो गया.

Tags: Gold Price Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

एक किलोमीटर चलने में कितने कदम पड़ते हैं?

June 4, 2026

‘मां बहन’ स्टार माधुरी दीक्षित ने डेनिम साड़ी में लगाया...

June 4, 2026

इस एक्ट्रेस ने 15 की उम्र में कर ली थी...

June 4, 2026

इन एक्ट्रेसेस ने तलाक के बाद नहीं की दूसरी शादी

June 4, 2026

Monsoon 2026: बारिश के मौसम में रेड अलर्ट!

June 4, 2026

मोटापे का ब्रह्मास्त्र, मक्खन जैसे पिघलेगी चर्बी

June 4, 2026
Gold Price Today 5 June: आज कितना सस्ता या महंगा हुआ सोना? चेक करें नए भाव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Price Today 5 June: आज कितना सस्ता या महंगा हुआ सोना? चेक करें नए भाव
Gold Price Today 5 June: आज कितना सस्ता या महंगा हुआ सोना? चेक करें नए भाव
Gold Price Today 5 June: आज कितना सस्ता या महंगा हुआ सोना? चेक करें नए भाव
Gold Price Today 5 June: आज कितना सस्ता या महंगा हुआ सोना? चेक करें नए भाव