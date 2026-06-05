Gold Price Today 5 June: आज कितना सस्ता या महंगा हुआ सोना? चेक करें नए भाव

Gold Price Today 5 June: ग्लोबल बुलियन की कीमतों में कमजोरी और आज भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा से पहले, शुक्रवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भारत में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई. सुबह 9:05 बजे, MCX पर सोने की कीमतें ₹1,217 या 0.76% की गिरावट के साथ ₹1,58,330 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रही थीं. MCX पर चांदी की कीमतें ₹3,597 या 1.36% की गिरावट के साथ ₹2,61,199 प्रति kg पर ट्रेड कर रही थीं.
MCX पर अगस्त फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने की कीमतें ₹1,58,598 प्रति 10 ग्राम पर खुलीं, जो इसके पिछले बंद भाव ₹1,59,547 से ₹949 या 0.59% कम है. MCX पर जुलाई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए चांदी का रेट ₹2,60,024 प्रति kg पर खुला, जो इसके पिछले बंद भाव ₹2,64,796 से ₹4,772 या 1.8% कम है.
24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है?
|शहर
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|दिल्ली
|₹156260
|₹143250
|₹117230
|मुंबई
|₹156110
|₹143100
|₹117080
|कोलकाता
|₹156110
|₹143100
|₹117080
|चेन्नई
|₹157970
|₹144800
|₹121600
|पटना
|₹156160
|₹143150
|₹117130
|लखनऊ
|₹156260
|₹143250
|₹117230
|अयोध्या
|₹156260
|₹143250
|₹117230
|मेरठ
|₹156260
|₹143250
|₹117230
|कानपुर
|₹156260
|₹143250
|₹117230
|गाजियाबाद
|₹156260
|₹143250
|₹117230
|नोएडा
|₹156260
|₹143250
|₹117230
|गुरुग्राम
|₹156260
|₹143250
|₹117230
|चंडीगढ़
|₹156260
|₹143250
|₹117230
|जयपुर
|₹156260
|₹143250
|₹117230
|लुधियाना
|₹156260
|₹143250
|₹117230
|गुवाहाटी
|₹156110
|₹143100
|₹117080
|जलगांव
|₹156110
|₹143100
|₹117080
|इंदौर
|₹156160
|₹143150
|₹117130
|अहमदाबाद
|₹156160
|₹143150
|₹117130
|वडोदरा
|₹156160
|₹143150
|₹117130
|सूरत
|₹156160
|₹143150
|₹117130
|पुणे
|₹156110
|₹143100
|₹117080
|नागपुर
|₹156110
|₹143100
|₹117080
|नासिक
|₹156140
|₹143130
|₹117110
|बैंगलोर
|₹156110
|₹143100
|₹117080
|भुवनेश्वर
|₹156110
|₹143100
|₹117080
|कटक
|₹156110
|₹143100
|₹117080
|रायपुर
|₹156110
|₹143100
|₹117080
|हैदराबाद
|₹156110
|₹143100
|₹117080
|केरल
|₹156110
|₹143100
|₹117080
पिछले दिन सोने का क्या भाव था?
दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने के भाव में एक बार फिर उतार-चढ़ाव शुरू हो गया है. गुरुवार को कच्चे तेल के भाव में नरमी और पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रम को लेकर अनिश्चितता के चलते सोने के भाव में ₹700 की तेजी आई. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, दिल्ली में 99.9 प्रतिशत शुद्ध सोने का भाव ₹700 बढ़कर ₹1,60,300 प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गया. इस तेजी ने बुधवार को हुई ₹1,850 की गिरावट की कुछ हद तक भरपाई कर दी, जबकि मंगलवार को ₹1,050 की तेजी दर्ज की गई थी. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड करीब 1 प्रतिशत बढ़कर $4,471.79 प्रति औंस हो गया.