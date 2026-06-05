Gold Price Today 5 June: आज कितना सस्ता या महंगा हुआ सोना? चेक करें नए भाव

Gold Price Today 5 June: ग्लोबल बुलियन की कीमतों में कमजोरी और आज भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा से पहले, शुक्रवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भारत में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई. सुबह 9:05 बजे, MCX पर सोने की कीमतें ₹1,217 या 0.76% की गिरावट के साथ ₹1,58,330 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रही थीं. MCX पर चांदी की कीमतें ₹3,597 या 1.36% की गिरावट के साथ ₹2,61,199 प्रति kg पर ट्रेड कर रही थीं.

MCX पर अगस्त फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने की कीमतें ₹1,58,598 प्रति 10 ग्राम पर खुलीं, जो इसके पिछले बंद भाव ₹1,59,547 से ₹949 या 0.59% कम है. MCX पर जुलाई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए चांदी का रेट ₹2,60,024 प्रति kg पर खुला, जो इसके पिछले बंद भाव ₹2,64,796 से ₹4,772 या 1.8% कम है.

24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है?