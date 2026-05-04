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Gold Rate Today 4 May 2026: सोने की कीमतों में बड़ा ट्विस्ट! बंगाल चुनाव के असर के बीच आज का भाव जानना जरूरी

Gold Price 24,22,18 Carat Today 4 May 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: May 4, 2026 10:14:52 AM IST

Gold Price today
Gold Price today


Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai, 4 May 2026: भारत में सोमवार 4 मई 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो पिछले दिन जब मार्केट खुली थी तब बढ़ोत्तरी देखी गई है. जहां 24 कैरेट (24K), 22 कैरेट (22K) और 18 कैरेट (18K) श्रेणियों में सोने की कीमतों में मामूली सुधार दर्ज किया गया, वहीं चांदी की कीमतों में भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला.
 
मई की शुरुआत में बुलियन की कीमतों में जो तेजी देखी गई थी उसे वैश्विक संकेतों में नरमी थी जिसमें तेल की कीमतों में गिरावट और अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना शामिल है और भी मजबूती मिली है, ये ऐसे कारक हैं जिन्होंने बाजार के समग्र रुख को और भी मजबूत किया है.
 
आज भारत में सोने की कीमतों में स्थिरता देखी गई है. 24 कैरेट सोने की कीमत अभी ₹1,50,930 प्रति 10 ग्राम है, कल इसकी कीमत 1,50,930 थी. 

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

 
दिल्ली के रेट
 
आज 24 कैरेट सोने का रेट 15,133 रुपये प्रति ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोने का रेट 13,850 रुपये प्रति ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोने का रेट 11,350 रुपये प्रति ग्राम है.
 
मुंबई के रेट
 
आज 24 कैरेट सोने का रेट 15,093 रुपये प्रति ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोने का रेट 13,835 रुपये प्रति ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोने का रेट 11,320 रुपये प्रति ग्राम है.
 
बेंगलुरु के रेट
 
आज 24 कैरेट सोने का रेट 15,093 रुपये प्रति ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोने का रेट 13,835 रुपये प्रति ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोने का रेट 11,320 रुपये प्रति ग्राम है.
 
कोलकाता के रेट
 
आज 24 कैरेट सोने का रेट 15,093 रुपये प्रति ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोने का रेट 13,835 रुपये प्रति ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोने का रेट 11,320 रुपये प्रति ग्राम है.
 
चेन्नई के रेट
 
आज 24 कैरेट सोने का रेट 15,273 रुपये प्रति ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोने का रेट 14,000 रुपये प्रति ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोने का रेट 11,680 रुपये प्रति ग्राम है.
 
लखनऊ के रेट
 
आज 24 कैरेट सोने का रेट 15,133 रुपये प्रति ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोने का रेट 13,850 रुपये प्रति ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोने का रेट 11,350 रुपये प्रति ग्राम है.
 
जयपुर के रेट
 
आज 24 कैरेट सोने का रेट 15,133 रुपये प्रति ग्राम है.
आज 22 कैरेट सोने का रेट 13,850 रुपये प्रति ग्राम है.
आज 18 कैरेट सोने का रेट 11,350 रुपये प्रति ग्राम है.

Tags: 22 Carat Gold Price24 carat gold priceGold Price DelhiGold Price Todaygold rate mumbaiGold Rate Today
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