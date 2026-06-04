Home > व्यापार > Gold Rate Today 4 June 2026: सोना खरीदने से पहले जरूर देखें! आज का गोल्ड रेट जानकर बदल सकता है आपका फैसला

Gold Rate Today 4 June 2026: सोना खरीदने से पहले जरूर देखें! आज का गोल्ड रेट जानकर बदल सकता है आपका फैसला

Gold Price 24,22,18 Carat Today 4 June 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: June 4, 2026 10:32:55 AM IST

आज सोने का भाव
आज सोने का भाव


गुरुवार को भारत में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी की कीमतें बढ़त के साथ खुलीं. यह बढ़त वैश्विक बुलियन कीमतों में उछाल के कारण हुई, जिसे अमेरिका-ईरान संघर्ष के समाधान की नई उम्मीदों से और बल मिला.
 
MCX पर अगस्त गोल्ड फ्यूचर्स 0.53% की बढ़त के साथ ₹1,59,366 प्रति 10 ग्राम पर खुले, जबकि इनका पिछला बंद स्तर ₹1,58,519 था. इसी तरह MCX पर जुलाई सिल्वर फ्यूचर्स 0.07% की बढ़त के साथ ₹2,63,146 प्रति किलोग्राम पर खुले, जबकि इनका पिछला बंद स्तर ₹2,62,958 था.
 

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

 
दिल्ली के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,626 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,325 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,723 रुपये प्रति ग्राम है.
 
मुंबई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,611 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,310 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,708 रुपये प्रति ग्राम है.
 
बेंगलुरु के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,611 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,310 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,708 रुपये प्रति ग्राम है.
 
कोलकाता के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,611 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,310 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,708 रुपये प्रति ग्राम है.
 
चेन्नई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,797 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,480 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 12,160 रुपये प्रति ग्राम है.
 
लखनऊ के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,626 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,325 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,723 रुपये प्रति ग्राम है.
 
जयपुर के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,626 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,325 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,723 रुपये प्रति ग्राम है.

Tags: 22 Carat Gold Price24 carat gold priceGold Price DelhiGold Price Todaygold rate mumbaiGold Rate Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सान्या मल्होत्रा का बिकिनी लुक

June 3, 2026

गर्मी में energy देंगे सत्तू से बने हुए ये Food...

June 3, 2026

सेहत के लिए नुकसानदायक है ज्यादा पानी

June 3, 2026

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, जिन्होंने साउथ फिल्मों में किया काम

June 3, 2026

राम चरण की 5 दमदार फिल्में

June 3, 2026

गर्मी में रोज पिएं ये ‘मैजिक ड्रिंक’, लू भी नहीं...

June 3, 2026
Gold Rate Today 4 June 2026: सोना खरीदने से पहले जरूर देखें! आज का गोल्ड रेट जानकर बदल सकता है आपका फैसला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Rate Today 4 June 2026: सोना खरीदने से पहले जरूर देखें! आज का गोल्ड रेट जानकर बदल सकता है आपका फैसला
Gold Rate Today 4 June 2026: सोना खरीदने से पहले जरूर देखें! आज का गोल्ड रेट जानकर बदल सकता है आपका फैसला
Gold Rate Today 4 June 2026: सोना खरीदने से पहले जरूर देखें! आज का गोल्ड रेट जानकर बदल सकता है आपका फैसला
Gold Rate Today 4 June 2026: सोना खरीदने से पहले जरूर देखें! आज का गोल्ड रेट जानकर बदल सकता है आपका फैसला