Gold Rate Today 4 June 2026: सोना खरीदने से पहले जरूर देखें! आज का गोल्ड रेट जानकर बदल सकता है आपका फैसला

गुरुवार को भारत में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी की कीमतें बढ़त के साथ खुलीं. यह बढ़त वैश्विक बुलियन कीमतों में उछाल के कारण हुई, जिसे अमेरिका-ईरान संघर्ष के समाधान की नई उम्मीदों से और बल मिला.

MCX पर अगस्त गोल्ड फ्यूचर्स 0.53% की बढ़त के साथ ₹1,59,366 प्रति 10 ग्राम पर खुले, जबकि इनका पिछला बंद स्तर ₹1,58,519 था. इसी तरह MCX पर जुलाई सिल्वर फ्यूचर्स 0.07% की बढ़त के साथ ₹2,63,146 प्रति किलोग्राम पर खुले, जबकि इनका पिछला बंद स्तर ₹2,62,958 था.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

दिल्ली के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,626 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,325 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,723 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,611 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,310 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,708 रुपये प्रति ग्राम है.

बेंगलुरु के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,611 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,310 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,708 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,611 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,310 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,708 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,797 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,480 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 12,160 रुपये प्रति ग्राम है.

लखनऊ के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,626 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,325 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,723 रुपये प्रति ग्राम है.