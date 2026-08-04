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Gold Rate Today 4 August 2026: आज सोना खरीदने की सोच रहे हैं? पहले जानें आपके शहर का ताजा गोल्ड रेट

Gold Price 24,22,18 Carat Today 4 August 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: August 4, 2026 10:09:30 AM IST

Gold Price Today
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Gold Price Today  | Aaj ka Sone Ka Daam | Gold Rate Today:  अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है. शादी-ब्याह के मौसम के दौरान पिछले कुछ हफ्तों में सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है. 24-कैरेट सोने के 10 ग्राम का भाव ₹1,40,000 के आसपास रहा है जबकि 22-कैरेट सोने के 10 ग्राम का भाव ₹1,50,000 के आसपास बना हुआ है.

निवेशक कभी भी सोना बेच सकते हैं और निवेश पर रिटर्न की गारंटी होती है. भारत में सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय दरों के आधार पर तय होती हैं, जबकि अन्य दो कारक रुपया-डॉलर एक्सचेंज रेट और भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाले आयात शुल्क हैं.

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आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 4 August 2026)

शहर 24 कैरेट सोना (1 ग्राम) 22 कैरेट सोना (1 ग्राम) 18 कैरेट सोना (1 ग्राम)
दिल्ली ₹14,415 ₹13,215 ₹10,815
मुंबई ₹14,400 ₹13,200 ₹10,800
बेंगलुरु ₹14,400 ₹13,200 ₹10,800
कोलकाता ₹14,400 ₹13,200 ₹10,800
चेन्नई ₹14,400 ₹13,200 ₹11,035
लखनऊ ₹14,415 ₹13,215 ₹10,815
जयपुर ₹14,415 ₹13,215 ₹10,815
अयोध्या ₹14,415 ₹13,215 ₹10,815
कानपुर ₹14,415 ₹13,215 ₹10,815

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