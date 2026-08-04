Gold Rate Today 4 August 2026: आज सोना खरीदने की सोच रहे हैं? पहले जानें आपके शहर का ताजा गोल्ड रेट

Gold Price Today | Aaj ka Sone Ka Daam | Gold Rate Today: अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है. शादी-ब्याह के मौसम के दौरान पिछले कुछ हफ्तों में सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है. 24-कैरेट सोने के 10 ग्राम का भाव ₹1,40,000 के आसपास रहा है जबकि 22-कैरेट सोने के 10 ग्राम का भाव ₹1,50,000 के आसपास बना हुआ है.

निवेशक कभी भी सोना बेच सकते हैं और निवेश पर रिटर्न की गारंटी होती है. भारत में सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय दरों के आधार पर तय होती हैं, जबकि अन्य दो कारक रुपया-डॉलर एक्सचेंज रेट और भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाले आयात शुल्क हैं.

आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 4 August 2026)