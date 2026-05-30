Gold Rate Today 30 May 2026: सोने की कीमतों में बड़ा उलटफेर! खरीदारी से पहले तुरंत चेक करें आज का नया गोल्ड रेट

Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai, 30 May 2026: आज 30 मई 2026 को सोने की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली, क्योंकि अनिश्चितता बनी रही और अमेरिका तथा ईरान के बीच संभावित संघर्ष-विराम विस्तार के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गईं. निवेशक मध्य पूर्व में हो रहे भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के साथ-साथ उन अन्य कारकों पर भी बारीकी से नजर रख रहे हैं जो सोने-चांदी की कीमतों को लगातार प्रभावित कर रहे हैं.

आज भारत में सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी देखी गई है. 24 कैरेट सोने की कीमत अभी ₹1,57,040 प्रति 10 ग्राम है, कल इसकी कीमत ₹1,57,640 थी. सोने की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की चिंताएं बढ़ा दी हैं.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

दिल्ली के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,719 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,410 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,793 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,704 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,395 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,778 रुपये प्रति ग्राम है.

बेंगलुरु के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,704 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,395 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,778 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,704 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,395 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,778 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,929 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,601 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 12,256 रुपये प्रति ग्राम है.

लखनऊ के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,719 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,410 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,793 रुपये प्रति ग्राम है.

जयपुर के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,719 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,410 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,793 रुपये प्रति ग्राम है.