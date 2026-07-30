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Gold Rate Today 30 July 2026: आज सोना खरीदने से पहले रुकिए! आपके शहर का ताजा भाव नहीं देखा तो पड़ सकता है भारी नुकसान

Gold Price 24,22,18 Carat Today 30 July 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Last Updated: July 30, 2026 10:04:10 AM IST

सोने का भाव
सोने का भाव


Gold Price Today  | Aaj ka Sone Ka Daam | Gold Rate Today:  गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिकी केंद्रीय बैंक की हालिया पॉलिसी मीटिंग के बाद ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिसके बाद बाजार का ध्यान महंगाई से निपटने की कोशिशों के बारे में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारी केविन वॉर्श की टिप्पणियों पर चला गया.

बुधवार को 2% तक बढ़ने के बाद, स्पॉट गोल्ड 0245 GMT पर 0.3% बढ़कर $4,076.29 प्रति औंस हो गया. अगस्त डिलीवरी के लिए US गोल्ड फ्यूचर्स 1% बढ़कर $4,073.60 हो गया.

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आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 30 July 2026)

शहर 24 कैरेट सोना (1 ग्राम) 22 कैरेट सोना (1 ग्राम) 18 कैरेट सोना (1 ग्राम)
दिल्ली ₹14,448 ₹13,245 ₹10,840
मुंबई ₹14,433 ₹13,230 ₹10,825
बेंगलुरु ₹14,433 ₹13,230 ₹10,825
कोलकाता ₹14,433 ₹13,230 ₹10,825
चेन्नई ₹14,433 ₹13,230 ₹11,045
लखनऊ ₹14,448 ₹13,245 ₹10,840
जयपुर ₹14,448 ₹13,245 ₹10,840
अयोध्या ₹14,448 ₹13,245 ₹10,840
कानपुर ₹14,448 ₹13,245 ₹10,840

बुधवार को बंटे हुए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया जबकि सेंट्रल बैंक ने महंगाई को कंट्रोल में लाने का अपना वादा और फोकस दोहराया जिससे मार्केट में उसके अगले पॉलिसी कदम को लेकर पक्का नहीं है.

एक और बड़े डेवलपमेंट में US मिलिट्री ने बुधवार को रात 8 बजे (US टाइम) ईरान पर हमला किया. यह एक्शन इलाके में US फोर्स पर ईरानी मिसाइल हमलों के जवाब में लिया गया. जिससे थोड़े समय की शांति के बाद लड़ाई के और बढ़ने का डर बढ़ गया.

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