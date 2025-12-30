Home > व्यापार > Gold Price Today: सस्ता हुआ सोना! कीमतों में भारी गिरावट, अब मौका हाथ से न जाने दें

Gold Price Today: आज 30 दिसंबर 2025 को सोना फिर सस्ता हुआ है आपके शहर में क्या चल रहा है नया भाव जानने के लिए पढ़ें पूरी रिपोर्ट

By: Anshika thakur | Published: December 30, 2025 10:22:02 AM IST

Gold Price Today: सोने के दाम आज में गिरावट आई है. शादी के सीजन में यह उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो सोना खरीदने की सोच रहे हैं क्योंकि अब उन्हें पहले से सस्ता दाम मिल सकता है यह कमी कब तक रहेगी कहना मुश्किल है. ऐसे में जिन लोगों को सोना खरीदना है उनके लिए यह सही समय हो सकता है क्योंकि रेट कभी भी बढ़ सकते हैं.

30 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,36,350 रुपये हो गई है और एक दिन पहले Gold का इसका रेट 1,39,400 रुपये था. कल से आज के रेट में गिरावट हुई हैं.

जानिए 30 दिसंबर 2025 का ताजा Gold भाव आपके शहर में क्या हैं

दिल्ली 

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,635 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,500 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,208 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,620 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,485 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,139 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,620 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,485 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,139 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,620 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,485 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,139 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,746 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,600 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,505 रुपये हो गई है.

लखनऊ

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,635 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,500 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,208 रुपये हो गई है.

जयपुर

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,635 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,500 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,208 रुपये हो गई है.

