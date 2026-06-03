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Gold Rate Today 3 June 2026: सोना खरीदने का है प्लान? पहले जान लें आज का ताजा गोल्ड रेट, वरना हो सकता है नुकसान!

Gold Price 24,22,18 Carat Today 3 June 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: June 3, 2026 10:13:44 AM IST

आज सोने का भाव
आज सोने का भाव


Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai, 3 June 2026: MCX पर सोने की कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं सुबह करीब 9:15 बजे, अगस्त के वायदा अनुबंध ₹1,59,350 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहे थे जो ₹4 कम था. हालांकि US सोने के वायदा (अगस्त डिलीवरी के लिए) 0.2% कम होकर $4,510.84 प्रति औंस पर कारोबार कर रहे थे.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतें गिर गईं क्योंकि मध्य पूर्व संकट में नए सिरे से तनाव के बीच तेल की कीमतें बढ़ गईं. इससे इस उम्मीद को और बल मिला है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों को लंबे समय तक ब्याज दरें ऊंची रखने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है.

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आज भारत में सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी देखी गई है. 24 कैरेट सोने की कीमत अभी ₹1,52,220 प्रति 10 ग्राम है.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

दिल्ली के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,637 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,335 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,732 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,622 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,320 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,717 रुपये प्रति ग्राम है.

बेंगलुरु के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,622 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,320 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,717 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,622 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,320 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,717 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,818 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,500 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 12,180 रुपये प्रति ग्राम है.

लखनऊ के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,637 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,335 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,732 रुपये प्रति ग्राम है.

जयपुर के रेट: आज के दिन 24 कैरेट सोने का रेट 15,637 रुपये प्रति ग्राम है, आज के दिन 22 कैरेट सोने का रेट 14,335 रुपये प्रति ग्राम है और आज के दिन 18 कैरेट सोने का रेट 11,732 रुपये प्रति ग्राम है.

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