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Gold Rate Today 3 August 2026: आज सोना खरीदने की सोच रहे हैं? पहले जान लें आपके शहर का नया गोल्ड रेट, वरना पड़ सकता है भारी!

Gold Price 24,22,18 Carat Today 3 August 2026: कई सालों से, सोने को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि इसने महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी लगातार संपत्ति को बनाए रखा है. जानिए आज कितना है सोने का भाव और खरीदारों के लिए इसका क्या असर पढ़ रहा है. जानने के लिए पढ़िए हमारी यह पूरी खबर.

By: Anshika thakur | Published: August 3, 2026 10:22:38 AM IST

सोने के दाम
सोने के दाम


Gold Price Today  | Aaj ka Sone Ka Daam | Gold Rate Today:  सोमवार 3 अगस्त को भारत के रिटेल मार्केट में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई. यह बढ़ोतरी तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तय हमले रद्द कर दिए, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच नई बातचीत की उम्मीदें जगीं.

3 अगस्त को MCX पर सोने की कीमत 0.15% बढ़कर ₹1,43,640 प्रति 10 ग्राम हो गई. वहीं सुबह करीब 9:13 बजे MCX पर सिल्वर फ्यूचर्स लगभग 0.27% की बढ़त के साथ ₹2,18,750 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहे थे.

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इन बदलावों के कारण, भारत के प्रमुख शहरों में 24-कैरेट और 22-कैरेट सोने की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है. घरेलू सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में भी उछाल आया है.

आपके शहर में सोने के दाम (Gold Price Today 3 August 2026)

शहर 24 कैरेट सोना (1 ग्राम) 22 कैरेट सोना (1 ग्राम) 18 कैरेट सोना (1 ग्राम)
दिल्ली ₹14,437 ₹13,235 ₹10,831
मुंबई ₹14,422 ₹13,220 ₹10,816
बेंगलुरु ₹14,422 ₹13,220 ₹10,816
कोलकाता ₹14,422 ₹13,220 ₹10,816
चेन्नई ₹14,461

₹13,256

 ₹11,035
लखनऊ ₹14,437 ₹13,235 ₹10,831
जयपुर ₹14,437 ₹13,235 ₹10,831
अयोध्या ₹14,437 ₹13,235 ₹10,831
कानपुर ₹14,437 ₹13,235 ₹10,831

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