Gold Rate Today 29 May 2026: सोने के दामों ने बढ़ाई लोगों की टेंशन! खरीदारी से पहले तुरंत जान लें आज का नया गोल्ड रेट

Gold Ka Bhav Aaj Kya Hai, 29 May 2026: शुक्रवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर ट्रेडिंग की शुरुआत सोने और चांदी की कीमतों में नरमी के साथ हुई. बाजार के प्रतिभागियों ने एक तरफ मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्ष को लेकर बनी अनिश्चितता और दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष-विराम (ceasefire) की व्यवस्था के संभावित विस्तार से जुड़ी रिपोर्टों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की. इसके अलावा, अमेरिका में महंगाई और ब्याज दरों के भविष्य के रुख को लेकर बनी चिंताओं के बीच निवेशकों का रुख सतर्क बना रहा.

आज भारत में सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी देखी गई है. 24 कैरेट सोने की कीमत अभी ₹1,57,640 प्रति 10 ग्राम है, कल इसकी कीमत ₹1,56,060 थी. सोने की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की चिंताएं बढ़ा दी हैं.

जाने आपके शहर में आज सोने का भाव क्या है

दिल्ली के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,779 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,465 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,838 रुपये प्रति ग्राम है.

मुंबई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,764 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,450 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,823 रुपये प्रति ग्राम है.

बेंगलुरु के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,764 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,450 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,823 रुपये प्रति ग्राम है.

कोलकाता के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,764 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,450 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,823 रुपये प्रति ग्राम है.

चेन्नई के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,928 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,600 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 12,255 रुपये प्रति ग्राम है.

लखनऊ के रेट: आज के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,779 रुपये प्रति ग्राम है. आज के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,465 रुपये प्रति ग्राम है, आज के बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत 11,838 रुपये प्रति ग्राम है.